В Барнауле 16 сентября горячую воду отключат аварийно и планово более чем на 2 суток

В Железнодорожном районе горячую воду отключат аварийно в 9:00 утра 16 сентября, а вернут в полночь.
«Воды не будет в 61 многоквартирном доме, семи частных домах, детском саду, школе и двух медучреждениях. Специалисты будут устранять повреждение на тепловой сети диаметром 500 мм в районе проспекта Ленина, 61. Почти две недели назад там уже работала аварийная бригада. При запуске воды, после устранения того повреждения, дальше по теплотрассе образовался свищ», — рассказали энергетики.
В компании пояснили, что свищ начал расходиться, поэтому специалисты решили отремонтировать пока в городе еще тепло, и уж тем более до начала отопительного сезона.
Адреса отключений в Железнодорожном районе:
|
пр-кт. Сибирский
|
35а
|
ул. Димитрова
|
48А
|
пр-кт. Ленина
|
60
|
ул. Молодежная
|
6
|
пр-кт. Комсомольский
|
80е
|
пр-кт. Сибирский
|
43А
|
ул. Чкалова
|
36
|
пр-кт. Сибирский
|
41
|
пр-кт. Комсомольский
|
100
|
ул. Димитрова
|
67
|
пр-кт. Комсомольский
|
102
|
ул. Чкалова
|
40
|
ул. Путиловская
|
20в
|
ул. Союза Республик
|
11
|
пр-кт. Ленина
|
58
|
ул. Молодежная
|
2
|
ул. Союза Республик
|
14
|
ул. Союза Республик
|
3
|
пр-кт. Комсомольский
|
75
|
пр-кт. Комсомольский
|
106
|
пер. Некрасова
|
65
|
пер. Трудовой
|
39
|
ул. Молодежная
|
1
|
ул. Шевченко
|
52а
|
ул. Союза Республик
|
5
|
пр-кт. Комсомольский
|
104
|
ул. Молодежная
|
5
|
ул. Путиловская
|
51
|
ул. Путиловская
|
53
|
пр-кт. Сибирский
|
43г
|
пр-кт. Комсомольский
|
75а
|
ул. Путиловская
|
30
|
ул. Молодежная
|
2а
|
б-р. 9 Января
|
29А
|
ул. Чернышевского
|
30
|
пр-кт. Комсомольский
|
108а
|
пр-кт. Комсомольский
|
108
|
ул. Кирова
|
43
|
пер. Некрасова
|
41
|
пр-кт. Комсомольский
|
104а
|
пер. Некрасова
|
43
|
ул. Песчаная
|
47
|
пр-кт. Сибирский
|
37а
|
ул. Молодежная
|
4
|
пер. Некрасова
|
64
|
пр-кт. Комсомольский
|
126
|
ул. Молодежная
|
9
|
пр-кт. Комсомольский
|
90
|
ул. Кирова
|
38а
|
ул. Чкалова
|
21
|
пр-кт. Комсомольский
|
84
|
ул. Чкалова
|
32
|
ул. Союза Республик
|
12
|
ул. Димитрова
|
50
|
б-р. 9 Января
|
19
|
пер. Трудовой
|
9
|
ул. Чернышевского
|
28
|
ул. Чкалова
|
34
|
ул. Путиловская
|
20г
|
ул. Молодежная
|
3
|
ул. Чкалова
|
30
|
пр-кт. Комсомольский
|
86
|
пр-кт. Комсомольский
|
82
|
пр-кт. Комсомольский
|
88
|
пр-кт. Комсомольский
|
110
|
пр-кт. Комсомольский
|
112
|
пр-кт. Сибирский
|
31
|
ул. Молодежная
|
3б
|
ул. Молодежная
|
7
|
ул. Союза Республик
|
13
|
пр-кт. Комсомольский
|
104б
|
пр-кт. Сибирский
|
41а
|
ул. Чернышевского
|
31
|
ул. Молодежная
|
4а
|
пр-кт. Комсомольский
|
80в
|
пр-кт. Комсомольский
|
80а
|
ул. Путиловская
|
26
|
ул. Чкалова
|
1Б
|
ул. Кирова
|
45а
|
пер. Некрасова
|
64а
|
пер. Трудовой
|
37
|
ул. Димитрова
|
67А
|
ул. Кирова
|
28а
|
ул. Чернышевского
|
29
|
ул. Кирова
|
45
|
ул. Кирова
|
43 а
|
пр-кт. Комсомольский
|
102а
|
ул. Союза Республик
|
1
|
ул. Коммунальная
|
13в
|
ул. Песчаная
|
19
|
ул. Чкалова
|
1А
|
ул. Путиловская
|
20
|
пр-кт. Комсомольский
|
106а
|
ул. Димитрова
|
52
|
ул. Партизанская
|
40
|
пер. Трудовой
|
34
|
пр-кт. Комсомольский
|
124
|
пр-кт. Комсомольский
|
118
В Индустриальном районе воду заберут на 51 час — отключат в 9:00 утра 16 сентября, а вернут до 12:00 18 сентября.
«Воды не будет в 29 многоквартирных домах, 15 частных домах и школе. Отключение на двое суток нужно из-за большого объема работ на проезде 5-й Кооперативный, 10а», — предупредили в компании.
На месте рабочие заменят теплосеть и запорную арматуру в тепловой камере. В СГК подчеркнули, что без отключения горячей воды провести работы невозможно.
Адреса отключений в Индустриальном районе:
|
ул. 42 Краснознаменной Бригады
|
31
|
проезд. Кооперативный 4-й
|
37
|
ул. Малахова
|
87б
|
ул. Малахова
|
85
|
проезд. Салаирский
|
4
|
ул. 42 Краснознаменной Бригады
|
5
|
ул. 42 Краснознаменной Бригады
|
13
|
ул. Волгоградская
|
55
|
ул. 42 Краснознаменной Бригады
|
9
|
ул. Советской Армии
|
167
|
проезд. Салаирский
|
20
|
ул. 42 Краснознаменной Бригады
|
17
|
проезд. Авиационный
|
29
|
ул. Малахова
|
87
|
ул. Малахова
|
95
|
ул. 42 Краснознаменной Бригады
|
8
|
проезд. Вагонный
|
6а
|
проезд. Горьковский
|
11
|
ул. 42 Краснознаменной Бригады
|
15
|
ул. 42 Краснознаменной Бригады
|
1
|
проезд. Салаирский
|
5
|
ул. 42 Краснознаменной Бригады
|
7А
|
ул. 42 Краснознаменной Бригады
|
3
|
ул. 42 Краснознаменной Бригады
|
11
|
ул. Волгоградская
|
35
|
ул. Советской Армии
|
121а
|
ул. Советской Армии
|
133б
|
ул. 42 Краснознаменной Бригады
|
6
|
ул. 42 Краснознаменной Бригады
|
7
|
ул. Антона Петрова
|
187
|
ул. Малахова
|
89
|
ул. 42 Краснознаменной Бригады
|
8а
|
проезд. Кооперативный 5-й
|
10а
|
проезд. Авиационный
|
36
|
ул. Советской Армии
|
121
|
ул. Советской Армии
|
163а
|
ул. Советской Армии
|
153
|
проезд. Авиационный
|
39
|
проезд. Авиационный
|
39
|
ул. Советской Армии
|
131а
|
ул. Малахова
|
90
|
проезд. Иртышский
|
58
|
проезд. Кооперативный 2-й
|
24
|
проезд. Кооперативный 1-й
|
20
|
ул. Советской Армии
|
133а
|
проезд. Трамвайный
|
37
|
проезд. Авиационный
|
31
|
проезд. Авиационный
|
25
Ранее altapress.ru рассказал, когда в домах барнаульцев включат отопление, и как можно ускорить подачу жары в квартиры.