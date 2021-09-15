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Жизнь

В Барнауле 16 сентября горячую воду отключат аварийно и планово более чем на 2 суток

В Барнауле в четверг, 16 сентября, отключат горячую воду у части потребителей Железнодорожного района — на 12 часов, и Индустриального — на 51 час, сообщает СГК.

Кран. Горячая вода.
Кран. Горячая вода.
СС0

В Железнодорожном районе горячую воду отключат аварийно в 9:00 утра 16 сентября, а вернут в полночь.

«Воды не будет в 61 многоквартирном доме, семи частных домах, детском саду, школе и двух медучреждениях. Специалисты будут устранять повреждение на тепловой сети диаметром 500 мм в районе проспекта Ленина, 61. Почти две недели назад там уже работала аварийная бригада. При запуске воды, после устранения того повреждения, дальше по теплотрассе образовался свищ», — рассказали энергетики.

В компании пояснили, что свищ начал расходиться, поэтому специалисты решили отремонтировать пока в городе еще тепло, и уж тем более до начала отопительного сезона.

Адреса в Железнодорожном районе

Адреса отключений в Железнодорожном районе:

пр-кт. Сибирский

35а

ул. Димитрова

48А

пр-кт. Ленина

60

ул. Молодежная

6

пр-кт. Комсомольский

80е

пр-кт. Сибирский

43А

ул. Чкалова

36

пр-кт. Сибирский

41

пр-кт. Комсомольский

100

ул. Димитрова

67

пр-кт. Комсомольский

102

ул. Чкалова

40

ул. Путиловская

20в

ул. Союза Республик

11

пр-кт. Ленина

58

ул. Молодежная

2

ул. Союза Республик

14

ул. Союза Республик

3

пр-кт. Комсомольский

75

пр-кт. Комсомольский

106

пер. Некрасова

65

пер. Трудовой

39

ул. Молодежная

1

ул. Шевченко

52а

ул. Союза Республик

5

пр-кт. Комсомольский

104

ул. Молодежная

5

ул. Путиловская

51

ул. Путиловская

53

пр-кт. Сибирский

43г

пр-кт. Комсомольский

75а

ул. Путиловская

30

ул. Молодежная

б-р. 9 Января

29А

ул. Чернышевского

30

пр-кт. Комсомольский

108а

пр-кт. Комсомольский

108

ул. Кирова

43

пер. Некрасова

41

пр-кт. Комсомольский

104а

пер. Некрасова

43

ул. Песчаная

47

пр-кт. Сибирский

37а

ул. Молодежная

4

пер. Некрасова

64

пр-кт. Комсомольский

126

ул. Молодежная

9

пр-кт. Комсомольский

90

ул. Кирова

38а

ул. Чкалова

21

пр-кт. Комсомольский

84

ул. Чкалова

32

ул. Союза Республик

12

ул. Димитрова

50

б-р. 9 Января

19

пер. Трудовой

9

ул. Чернышевского

28

ул. Чкалова

34

ул. Путиловская

20г

ул. Молодежная

3

ул. Чкалова

30

пр-кт. Комсомольский

86

пр-кт. Комсомольский

82

пр-кт. Комсомольский

88

пр-кт. Комсомольский

110

пр-кт. Комсомольский

112

пр-кт. Сибирский

31

ул. Молодежная

ул. Молодежная

7

ул. Союза Республик

13

пр-кт. Комсомольский

104б

пр-кт. Сибирский

41а

ул. Чернышевского

31

ул. Молодежная

пр-кт. Комсомольский

80в

пр-кт. Комсомольский

80а

ул. Путиловская

26

ул. Чкалова

ул. Кирова

45а

пер. Некрасова

64а

пер. Трудовой

37

ул. Димитрова

67А

ул. Кирова

28а

ул. Чернышевского

29

ул. Кирова

45

ул. Кирова

43 а

пр-кт. Комсомольский

102а

ул. Союза Республик

1

ул. Коммунальная

13в

ул. Песчаная

19

ул. Чкалова

ул. Путиловская

20

пр-кт. Комсомольский

106а

ул. Димитрова

52

ул. Партизанская

40

пер. Трудовой

34

пр-кт. Комсомольский

124

пр-кт. Комсомольский

118


Временное ограничение горячей воды из-за ремонтов теплосетей
Временное ограничение горячей воды из-за ремонтов теплосетей
ООО «Сибирская генерирующая компания»

В Индустриальном районе воду заберут на 51 час — отключат в 9:00 утра 16 сентября, а вернут до 12:00 18 сентября.

«Воды не будет в 29 многоквартирных домах, 15 частных домах и школе. Отключение на двое суток нужно из-за большого объема работ на проезде 5-й Кооперативный, 10а», — предупредили в компании.

На месте рабочие заменят теплосеть и запорную арматуру в тепловой камере. В СГК подчеркнули, что без отключения горячей воды провести работы невозможно.

Адреса в Индустриальном районе

Адреса отключений в Индустриальном районе:

ул. 42 Краснознаменной Бригады

31

проезд. Кооперативный 4-й

37

ул. Малахова

87б

ул. Малахова

85

проезд. Салаирский

4

ул. 42 Краснознаменной Бригады

5

ул. 42 Краснознаменной Бригады

13

ул. Волгоградская

55

ул. 42 Краснознаменной Бригады

9

ул. Советской Армии

167

проезд. Салаирский

20

ул. 42 Краснознаменной Бригады

17

проезд. Авиационный

29

ул. Малахова

87

ул. Малахова

95

ул. 42 Краснознаменной Бригады

8

проезд. Вагонный

проезд. Горьковский

11

ул. 42 Краснознаменной Бригады

15

ул. 42 Краснознаменной Бригады

1

проезд. Салаирский

5

ул. 42 Краснознаменной Бригады

ул. 42 Краснознаменной Бригады

3

ул. 42 Краснознаменной Бригады

11

ул. Волгоградская

35

ул. Советской Армии

121а

ул. Советской Армии

133б

ул. 42 Краснознаменной Бригады

6

ул. 42 Краснознаменной Бригады

7

ул. Антона Петрова

187

ул. Малахова

89

ул. 42 Краснознаменной Бригады

проезд. Кооперативный 5-й

10а

проезд. Авиационный

36

ул. Советской Армии

121

ул. Советской Армии

163а

ул. Советской Армии

153

проезд. Авиационный

39

проезд. Авиационный

39

ул. Советской Армии

131а

ул. Малахова

90

проезд. Иртышский

58

проезд. Кооперативный 2-й

24

проезд. Кооперативный 1-й

20

ул. Советской Армии

133а

проезд. Трамвайный

37

проезд. Авиационный

31

проезд. Авиационный

25


Ранее altapress.ru рассказал, когда в домах барнаульцев включат отопление, и как можно ускорить подачу жары в квартиры.

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