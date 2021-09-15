В Барнауле 16 сентября горячую воду отключат аварийно и планово более чем на 2 суток

В Барнауле в четверг, 16 сентября, отключат горячую воду у части потребителей Железнодорожного района — на 12 часов, и Индустриального — на 51 час, сообщает СГК.

В Железнодорожном районе горячую воду отключат аварийно в 9:00 утра 16 сентября, а вернут в полночь.

«Воды не будет в 61 многоквартирном доме, семи частных домах, детском саду, школе и двух медучреждениях. Специалисты будут устранять повреждение на тепловой сети диаметром 500 мм в районе проспекта Ленина, 61. Почти две недели назад там уже работала аварийная бригада. При запуске воды, после устранения того повреждения, дальше по теплотрассе образовался свищ», — рассказали энергетики.

В компании пояснили, что свищ начал расходиться, поэтому специалисты решили отремонтировать пока в городе еще тепло, и уж тем более до начала отопительного сезона.

Адреса в Железнодорожном районе Адреса отключений в Железнодорожном районе: пр-кт. Сибирский 35а ул. Димитрова 48А пр-кт. Ленина 60 ул. Молодежная 6 пр-кт. Комсомольский 80е пр-кт. Сибирский 43А ул. Чкалова 36 пр-кт. Сибирский 41 пр-кт. Комсомольский 100 ул. Димитрова 67 пр-кт. Комсомольский 102 ул. Чкалова 40 ул. Путиловская 20в ул. Союза Республик 11 пр-кт. Ленина 58 ул. Молодежная 2 ул. Союза Республик 14 ул. Союза Республик 3 пр-кт. Комсомольский 75 пр-кт. Комсомольский 106 пер. Некрасова 65 пер. Трудовой 39 ул. Молодежная 1 ул. Шевченко 52а ул. Союза Республик 5 пр-кт. Комсомольский 104 ул. Молодежная 5 ул. Путиловская 51 ул. Путиловская 53 пр-кт. Сибирский 43г пр-кт. Комсомольский 75а ул. Путиловская 30 ул. Молодежная 2а б-р. 9 Января 29А ул. Чернышевского 30 пр-кт. Комсомольский 108а пр-кт. Комсомольский 108 ул. Кирова 43 пер. Некрасова 41 пр-кт. Комсомольский 104а пер. Некрасова 43 ул. Песчаная 47 пр-кт. Сибирский 37а ул. Молодежная 4 пер. Некрасова 64 пр-кт. Комсомольский 126 ул. Молодежная 9 пр-кт. Комсомольский 90 ул. Кирова 38а ул. Чкалова 21 пр-кт. Комсомольский 84 ул. Чкалова 32 ул. Союза Республик 12 ул. Димитрова 50 б-р. 9 Января 19 пер. Трудовой 9 ул. Чернышевского 28 ул. Чкалова 34 ул. Путиловская 20г ул. Молодежная 3 ул. Чкалова 30 пр-кт. Комсомольский 86 пр-кт. Комсомольский 82 пр-кт. Комсомольский 88 пр-кт. Комсомольский 110 пр-кт. Комсомольский 112 пр-кт. Сибирский 31 ул. Молодежная 3б ул. Молодежная 7 ул. Союза Республик 13 пр-кт. Комсомольский 104б пр-кт. Сибирский 41а ул. Чернышевского 31 ул. Молодежная 4а пр-кт. Комсомольский 80в пр-кт. Комсомольский 80а ул. Путиловская 26 ул. Чкалова 1Б ул. Кирова 45а пер. Некрасова 64а пер. Трудовой 37 ул. Димитрова 67А ул. Кирова 28а ул. Чернышевского 29 ул. Кирова 45 ул. Кирова 43 а пр-кт. Комсомольский 102а ул. Союза Республик 1 ул. Коммунальная 13в ул. Песчаная 19 ул. Чкалова 1А ул. Путиловская 20 пр-кт. Комсомольский 106а ул. Димитрова 52 ул. Партизанская 40 пер. Трудовой 34 пр-кт. Комсомольский 124 пр-кт. Комсомольский 118





Временное ограничение горячей воды из-за ремонтов теплосетей ООО «Сибирская генерирующая компания»

В Индустриальном районе воду заберут на 51 час — отключат в 9:00 утра 16 сентября, а вернут до 12:00 18 сентября.

«Воды не будет в 29 многоквартирных домах, 15 частных домах и школе. Отключение на двое суток нужно из-за большого объема работ на проезде 5-й Кооперативный, 10а», — предупредили в компании.

На месте рабочие заменят теплосеть и запорную арматуру в тепловой камере. В СГК подчеркнули, что без отключения горячей воды провести работы невозможно.

Адреса в Индустриальном районе Адреса отключений в Индустриальном районе: ул. 42 Краснознаменной Бригады 31 проезд. Кооперативный 4-й 37 ул. Малахова 87б ул. Малахова 85 проезд. Салаирский 4 ул. 42 Краснознаменной Бригады 5 ул. 42 Краснознаменной Бригады 13 ул. Волгоградская 55 ул. 42 Краснознаменной Бригады 9 ул. Советской Армии 167 проезд. Салаирский 20 ул. 42 Краснознаменной Бригады 17 проезд. Авиационный 29 ул. Малахова 87 ул. Малахова 95 ул. 42 Краснознаменной Бригады 8 проезд. Вагонный 6а проезд. Горьковский 11 ул. 42 Краснознаменной Бригады 15 ул. 42 Краснознаменной Бригады 1 проезд. Салаирский 5 ул. 42 Краснознаменной Бригады 7А ул. 42 Краснознаменной Бригады 3 ул. 42 Краснознаменной Бригады 11 ул. Волгоградская 35 ул. Советской Армии 121а ул. Советской Армии 133б ул. 42 Краснознаменной Бригады 6 ул. 42 Краснознаменной Бригады 7 ул. Антона Петрова 187 ул. Малахова 89 ул. 42 Краснознаменной Бригады 8а проезд. Кооперативный 5-й 10а проезд. Авиационный 36 ул. Советской Армии 121 ул. Советской Армии 163а ул. Советской Армии 153 проезд. Авиационный 39 проезд. Авиационный 39 ул. Советской Армии 131а ул. Малахова 90 проезд. Иртышский 58 проезд. Кооперативный 2-й 24 проезд. Кооперативный 1-й 20 ул. Советской Армии 133а проезд. Трамвайный 37 проезд. Авиационный 31 проезд. Авиационный 25



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