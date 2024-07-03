Барнаул в сфере строительства стал лидером по приросту средних предлагаемых зарплат

Наибольший прирост средних зарплатных предложений в Барнауле произошел в сфере строительства. За полный рабочий день средний уровень зарплаты для новых сотрудников по итогам полугодия составил 74847 рублей в месяц.

Также, значительный прирост зарплатных предложений для новых сотрудников наблюдается в сфере грузоперевозок. Соискатели в этой отрасли в 1 полугодии 2024 года могли рассчитывать в среднем на 75861 рубль в месяц. В прошлом году зарплата была на 30% меньше.

Транспорт и логистика тоже не остались без внимания. В 1 полугодии текущего года кандидатам предлагали в среднем 76943 рублей в месяц. В прошлом году зарплата была на 28% меньше.

В автомобильном бизнесе тоже наблюдается положительная динамика — 74558 рублей в месяц, что на 19% больше, чем в прошлом году.

Банки и инвестиции получают 59778 рублей в месяц, в прошлом году было на 11% меньше.

Директор категории «Рабочие и линейные профессии» Авито Работы, Александр Сампетов, сообщает, что рост зарплат в строительстве, грузоперевозках, транспорте и логистике связан с тем, что сейчас наблюдается дефицит специалистов.

В строительстве наблюдается активное развитие инфраструктурных проектов и увеличение объемов жилищного и коммерческого строительства, что приводит к повышенному спросу на квалифицированных рабочих.

В сфере транспорта и логистики продолжающееся развитие электронной коммерции и необходимость эффективных цепочек поставок требуют привлечения квалифицированных специалистов, что также отражается на уровне предлагаемых зарплат, особенно для водителей грузовых автомобилей.

Ранее сообщалось, в каких сферах люди получают самую высокую зарплату.

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