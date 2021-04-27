27 апреля 10°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

В Барнауле шестикратно вырос спрос на мангалы

Перед длинными выходными барнаульцы стали активно интересовать покупкой садовых качелей и мангалов. По данным сервиса Авито, спрос на мангалы вырос в шесть раз.

Шашлык, мангал.
Шашлык, мангал.
CC0

Спрос на садовый инвентарь среди жителей Барнаула вырос на 65% по сравнению с прошлым годом, пишет «Алтайская правда».

Помимо прочего, барнаульцы активно ищут палатки (спрос на них вырос на 73%) и гитары (на 35%).

Большинство россиян планируют провести майские выходные дома, 40% собираются на шашлыки, 36% — смотреть фильмы и сериалы, а 7% решили практиковать медитации.

Ранее altapress.ru писал, что «индекс шашлыка» за год в России вырос на 25%.

Средний чек на покупку необходимых для этого блюда товаров составил 1958 рублей.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость