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Жизнь

В Барнауле скончалась известная врач-гинеколог

Погибавшая на грязном диване Надежда Шадрина ушла из жизни в ночь с 8 на 9 марта, сообщила «Комсомольская правда» — Барнаул". Последние дни известная в прошлом врач-гинеколог провела в уюте и под присмотром сиделки.

Надежда Петровна Шадрина, пенсионерка.
Надежда Петровна Шадрина, пенсионерка.
https://vk.com/barneos22

История Надежды Шадриной стала известна осенью 2019 года. В соцсетях появилась информация о том, что женщина живет в ужасных условиях. Позже минздрав Алтайского края сообщил, что врачи регулярно осматривают пенсионерку.

Все эти месяцы Надежду Шадрину время от времени навещали представители соцзащиты и волонтеры. Больше всех бывшего врача опекала Анна Шакирова, которая первая забила тревогу осенью. В доме навели порядок, за женщиной ухаживала сиделка.

Утром 8 марта Надежда Петровна почувствовала себя неважно. Она уснула под присмотром сиделки и не проснулась.

Прощание с Надеждой Шадриной состоится 12 марта с 10:00 до 12.00 в ритуальном зале по адресу: Барнаул, ул. Попова, 21а.

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