В Барнауле следящий за безопасностью на заводе не уследил за потолком, рухнувшим на сварщика

В Алтайском крае сотрудника предприятия будут судить по обвинению в нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью, сообщает региональный СК.

В Барнауле на предприятии потолок упал на рабочего.

В конце июня 2021 года в Барнауле в производственном цехе произошло отслоение потолочного перекрытия, фрагменты которого упали на голову 26-летнему сварщику.

Молодой человек получил тяжкий вред здоровью. В произошедшем обвинили начальника отдела, в чьи должностные обязанности входило соблюдение требований промышленной безопасности.

«В период с марта 2014 по июнь 2021 года начальник отдела не организовал работы по проведению экспертизы промышленной безопасности опасного производственного цеха предприятия, вследствие чего дефекты и повреждения покрытия здания не были своевременно обнаружены», — рассказали в ведомстве.

Уголовное дело направили в суд. Обвиняемому грозит до 3 лет лишения свободы.

Ранее в Барнауле дорожника осудили за падение в колодец девочки, радовавшейся первому снегу.