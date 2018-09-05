В Барнауле смелая дикая птица садится на руки горожан

5 сентября жительница Барнаула Диная Садикова стала свидетельницей необычного поведения дикой птицы. Девушка находилась на балконе на одном из последних этажей высотки, к ней подлетел поползень, уселся на руку, попозировал перед камерой, дал себя погладить и улетел по своим делам. Об этом Дина рассказала в сообществе Barnaul22.

Как оказалось, это не первый подобный случай в нашем городе, когда поползни смело идут на руки к людям. Например, Елизавете Дементьевой также удалось сфотографировать такую же птаху, сидящую у нее на руках.

Поползень смело садится на руки барнаульских девушек. Лиза Дементьева vk.com/barneos22 Поползень смело садится на руки барнаульских девушек. Лиза Дементьева vk.com/barneos22

Как отмечают специалисты, поползни очень любопытные птицы и легко приручаемые. Возможно, прилетавшие к девушкам птицы уже имели положительный опыт общения с людьми.