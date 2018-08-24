Редкого подстреленного гуся прооперируют в Барнауле

«А к нам птица поступила с перебитыми дробью костями ног», — говорится в сообщении сообщества. — «Одна нога останется, а вторая — под вопросом. Пока ампутировать не стали, но прогноз скорее отрицательный».

Эти птицы гнездятся в Заполярье. Сокращающий численность вид. По самым оптимистичным оценкам, в мире осталось не более 40.000 этих гусей. Например, на всю Скандинавию не более 50 гнездящихся пар. Основной причиной снижения численности пискулек является охота и, возможно, отравление химикатами на местах зимовок.

Пискулька — птица семейства утиных, мелкий гусь. Название свое получила за писк, издаваемый в полете. Они относятся к перелетным птицам.

Самочувствие совы

Ранее сообщалось, что 20 августа сова в Барнауле врезалась в стекло автосалона и получила травму черепа. Сейчас травмированная птица сидит в большой клетке в полутемном помещении — пока есть небольшие проблемы с глазами после удара о стекло. «В остальном чувствует себя бодрячком, щелкает клювом и всячески показывает, что готова дать отпор любому», — сообщают специалисты «Ноева ковчега».