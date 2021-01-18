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Жизнь

В Барнауле снизят давление подачи воды на время устранения коммунальной аварии

Работы по устранению повреждения на водоводе на улице Малахова планируют завершить к утру 19 января, сообщает мэрия города.

Коммунальная авария на ул. Малахова.
Коммунальная авария на ул. Малахова.
Скриншот видео Barnaul22

Напомним, авария произошла на трубе диаметром 800 мм в районе дома № 107 по улице Малахова.

«В связи с устранением коммунальной аварии на водопроводе будет снижено давление подачи воды в Индустриальном районе Барнаула», — рассказали в мэрии.

Работы по устранению повреждения на водоводе запланированы барнаульским водоканалом в ночь на 19 января.

В администрации также пояснили, что такое «время выбрано, чтобы минимизировать неудобства для горожан».

«Давление подачи воды будет снижено с 22:00 часов 18 января по улицам: Трактовая, Власихинская, Гридасова, 2-ая Северо-Западная, Транзитная, 42-й Краснознаменной Бригады, Советской Армии, Малахова (от А. Петрова до Власихинской), Новгородская, Энтузиастов (нечетная сторона), Панфиловцев, Попова (от Сергея Семенова до Трактовой), поселке Куета, проезду Южному Власихинскому, Павловскому тракту (до Бабуркина)», — указали в мэрии «периметр снижения».

Завершить работы по устранению повреждения планируют к 7 утра 19 января.

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