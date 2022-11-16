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Жизнь

В Барнауле сносят аварийные деревья

В Барнауле 15 ноября приступили к сносу аварийных деревьев, передает «Катунь 24».

Ольха. Ветка. Дерево
Ольха. Ветка. Дерево
СС0

С 15 по 20 ноября уберут 82 дерева — тополя, клены, березы, вязы и ива. Всего до конца года планируют спилить 570 аварийных деревьев.

Работы проведут на Павловском тракте, улицах Малахова, Германа Титова, Смирнова, Петра Сухова, Тимуровской, 40 лет Октября, Чеглецова, в поселке Затон, в проезде Канатном и на других улицах.

Сейчас в Барнауле завершают осенний сезон высадки крупномерных деревьев — лип, яблонь, рябин, тополей и других пород.

Кроме того, при благоустройстве общественных территорий и строительстве новых дорог предусмотрено дополнительное озеленение.

Раннее барнаульские коммунальщики устранили последствия непогоды в городе.

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