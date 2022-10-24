Повалило деревья, оборвало ветви и провода. Барнаульские коммунальщики устранили последствия непогоды в городе

В частности аварийное отключение электроэнергии случилось в микрорайоне Благодатное, поселках Черницк, Мохнатушка, Центральном, по улицам Анатолия, Короленко, Пролетарской. Сейчас электроснабжение восстановлено.

Также непогода повалила деревья, дорожные знаки, столбы, опрокинуло торговый павильон, сообщает городская администрация.

В ночь на 24 октября дежурили дорожные службы.

«При необходимости на линию готовы выйти сорок единиц техники, из них девятнадцать коммунальных дорожных машин для посыпки наиболее опасных участков дорожно-уличной сети песчано-соляной смесью и двенадцать тракторов со щетками для прометания тротуаров от снега», — говорится в сообщении.