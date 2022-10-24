Повалило деревья, оборвало ветви и провода. Барнаульские коммунальщики устранили последствия непогоды в городе

В частности аварийное отключение электроэнергии случилось в микрорайоне Благодатное, поселках Черницк, Мохнатушка, Центральном, по улицам Анатолия, Короленко, Пролетарской. Сейчас электроснабжение восстановлено.
Также непогода повалила деревья, дорожные знаки, столбы, опрокинуло торговый павильон, сообщает городская администрация.
В ночь на 24 октября дежурили дорожные службы.
«При необходимости на линию готовы выйти сорок единиц техники, из них девятнадцать коммунальных дорожных машин для посыпки наиболее опасных участков дорожно-уличной сети песчано-соляной смесью и двенадцать тракторов со щетками для прометания тротуаров от снега», — говорится в сообщении.
Барнаульцам также напоминают, что во время аномального усиления ветра лучше оставаться дома.
Телефоны диспетчерских служб:
- Железнодорожный район — 62−56−95;
- Индустриальный район — 47−51−83;
- Ленинский район — 54−44−49;
- Октябрьский район — 24−74−98;
- Центральный район — 63−08−25;
- Единая дежурная диспетчерская служба города — 29−91−88.
Напомним, сильный ветер устроил небольшие разрушения по всему Барнаулу ночью на 23 октября.