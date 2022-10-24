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Жизнь

Повалило деревья, оборвало ветви и провода. Барнаульские коммунальщики устранили последствия непогоды в городе

Барнаульские коммунальщики устранили последствия сильного ветра в Барнауле и пригороде — в частности, в некоторые поселки остались без света.

Непогода в Барнауле
Непогода в Барнауле
barnaul.org

В частности аварийное отключение электроэнергии случилось в микрорайоне Благодатное, поселках Черницк, Мохнатушка, Центральном, по улицам Анатолия, Короленко, Пролетарской. Сейчас электроснабжение восстановлено.

Также непогода повалила деревья, дорожные знаки, столбы, опрокинуло торговый павильон, сообщает городская администрация.

В ночь на 24 октября дежурили дорожные службы.

«При необходимости на линию готовы выйти сорок единиц техники, из них девятнадцать коммунальных дорожных машин для посыпки наиболее опасных участков дорожно-уличной сети песчано-соляной смесью и двенадцать тракторов со щетками для прометания тротуаров от снега», — говорится в сообщении.

Барнаульцам также напоминают, что во время аномального усиления ветра лучше оставаться дома.

Телефоны диспетчерских служб:

  • Железнодорожный район — 62−56−95;
  • Индустриальный район — 47−51−83;
  • Ленинский район — 54−44−49;
  • Октябрьский район — 24−74−98;
  • Центральный район — 63−08−25;
  • Единая дежурная диспетчерская служба города — 29−91−88.

Напомним, сильный ветер устроил небольшие разрушения по всему Барнаулу ночью на 23 октября.

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