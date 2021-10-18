В Барнауле снесли восьмиквартирный дом на Горе

В нагорной части Барнаула завершается снос дома по адресу ул. Фомина, 62, сообщили в администрации города. Жильцов восьмиквартирного дома расселили в сентябре.

Конструкции здания начали разбирать еще 8 октября. Основные работы закончили, теперь техника собирает и вывозит строительный мусор.

Аварийный дом в нагорной части Барнаула. barnaul.org

За год в Барнауле снесено 12 многоквартирных домов. До конца года планируется сравнять с землей еще четыре аварийных дома, разработаны проекты на снос по восьми домам, а в процессе разработки — еще на 40.

После выделения бюджетных средств число сносимых в 2022 году домов уточнится.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае могут досрочно завершить программу расселения аварийного жилья.