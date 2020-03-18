В Барнауле сняли пародию на песню Uno, с которой Little Big выступит на «Евровидении»

Барнаульцы сняли пародию на клип Little Big, рассказали в интернет-сообществе « Барнаул 22 ».

В визуальном смысле пародия оригинальному клипу не соответсвует. Однако использованы некоторые элементы танца. Судя по кадрам, снимали видео в фитнес-клубе.



Напомним, 12 марта российская группа Little Big представила свою композицию для песенного конкурса «Евровидение-2020».

В клипе снялся эпатажный танцор из Заринска Дмитрий Красилов. После этого появилась петиция с требованием взять его в сборную на выступление.

Позже в официальном аккаунте группы сообщили, что Красилов, своим танцем покоривший весь мир, поедет на «Евровидение».