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Жизнь

В Барнауле сняли пародию на песню Uno, с которой Little Big выступит на «Евровидении»

Барнаульцы сняли пародию на клип Little Big, рассказали в интернет-сообществе «Барнаул 22».

Пародия на песню Little Big.
Пародия на песню Little Big.
кадр из видео.

В визуальном смысле пародия оригинальному клипу не соответсвует. Однако использованы некоторые элементы танца. Судя по кадрам, снимали видео в фитнес-клубе.


Напомним, 12 марта российская группа Little Big представила свою композицию для песенного конкурса «Евровидение-2020».

В клипе снялся эпатажный танцор из Заринска Дмитрий Красилов. После этого появилась петиция с требованием взять его в сборную на выступление.

Позже в официальном аккаунте группы сообщили, что Красилов, своим танцем покоривший весь мир, поедет на «Евровидение».

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