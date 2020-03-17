Алтайский танцор из клипа Little Big, покоривший весь мир, поедет на «Евровидение»

«Самый часто задаваемый вопрос последних дней: поедет ли Дима Красилов с нами на Евровидение? Да, он отправится вместе с нами в Роттердам!» — написали в группе.
Комментаторы под постом разразились словами благодарности: «Самая лучшая новость, теперь я могу спать спокойно!», «Все, точно выиграем», «Дима прекрасен! Хорошо, что он едет!», «Он дарит надежду всем толстым бородачам!», — пишут они.
Единственный момент, который не уточнили Little Big — это будет ли Дима Красилов на сцене или в зрительном зале.
Напомним, о правилам «Евровидения», выступать могут лишь шесть участников. Танцор из Заринска как раз был седьмым в клипе.
Ранее алтайский танцор восхитил иностранных блогеров своим «уморительным танцем».