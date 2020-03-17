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Алтайский танцор из клипа Little Big, покоривший весь мир, поедет на «Евровидение»

Танцор из Заринска Дима Красилов, чей зажигательный танец в клипе Little Big покорил всю планету, поедет на «Евровидение». Об этом сообщили в официальном аккаунте группы.

Скриншот видео Little Big - Uno / канал Eurovision Song Contest на YouTube

«Самый часто задаваемый вопрос последних дней: поедет ли Дима Красилов с нами на Евровидение? Да, он отправится вместе с нами в Роттердам!» — написали в группе.

Комментаторы под постом разразились словами благодарности: «Самая лучшая новость, теперь я могу спать спокойно!», «Все, точно выиграем», «Дима прекрасен! Хорошо, что он едет!», «Он дарит надежду всем толстым бородачам!», — пишут они.

Единственный момент, который не уточнили Little Big — это будет ли Дима Красилов на сцене или в зрительном зале.

Напомним, о правилам «Евровидения», выступать могут лишь шесть участников. Танцор из Заринска как раз был седьмым в клипе.

Ранее алтайский танцор восхитил иностранных блогеров своим «уморительным танцем».

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