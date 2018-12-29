В Барнауле сняли с высоты новогоднюю площадь Октября

На кадрах яркими огнями переливается большой светодинамический фонтан. Напомним, он состоит из трех элементов: центрального высотой 7 метров и диаметром 8 метров, а также двух боковых спиралевидных.
На создание конструкции израсходовано около двух тонн металла и более 25 тыс светодиодных пикселей. Подсветка способна динамично менять графический рисунок, ей управляют с помощью компьютерной программы, разработанной в Алтайском государственном техническом университете им.И.И.Ползунова.
Также на площади Октября украсили магазины в Доме под шпилем, Молодежный театр Алтая и другие здания.
В комментариях барнаульцы восхищаются красотой любимой площади.