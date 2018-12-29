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Жизнь
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В Барнауле сняли с высоты новогоднюю площадь Октября

В группе «Барнаул 22» опубликовали видео Антона Мелёшкина с площадью Октября, которую сняли с высоты.

Площадь Октября сверху.
Площадь Октября сверху.
Скрин с видео Антона Мелёшкина в vk.com/barneos22

На кадрах яркими огнями переливается большой светодинамический фонтан. Напомним, он состоит из трех элементов: центрального высотой 7 метров и диаметром 8 метров, а также двух боковых спиралевидных.

На создание конструкции израсходовано около двух тонн металла и более 25 тыс светодиодных пикселей. Подсветка способна динамично менять графический рисунок, ей управляют с помощью компьютерной программы, разработанной в Алтайском государственном техническом университете им.И.И.Ползунова.

Также на площади Октября украсили магазины в Доме под шпилем, Молодежный театр Алтая и другие здания.

В комментариях барнаульцы восхищаются красотой любимой площади.

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