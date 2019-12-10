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Жизнь

В Барнауле собирают подарки для бабушек и дедушек в домах престарелых

Региональная группа благотворительного фонда «Старость в радость» собирает подарки на Новый год для бабушек и дедушек, проживающих в домах престарелых края. В этом году планируется организовать поздравления в 20 учреждениях. Это практически 2000 человек.

Кытмановский дом для престарелых.
Кытмановский дом для престарелых.
Диана Горночакова, vk.com/svr_alt.

Что можно положить в подарок

  • радиоприемник (их часто просят)
  • сладкое (батончики/мармелад/пастила/зефир в коробочке со сроком годности от трех месяцев. Лучше не класть вафли, печенье, шоколадных дедов морозов — они могут раскрошиться при перевозке)
  • календарь на 2020 год (небольшой, не более чем 50 см одна сторона)
  • полотенце х/б
  • ночная рубашка х/б или халат (для бабушек от 50 размера) или футболка х/б (для дедушек от 52 размера)
  • носки шерстяные или варежки
  • гель для душа или шампунь
  • кружка
  • шарф или шапочка
  • мягкая игрушка
  • тапочки
  • бритвенные принадлежности и средства для бритья
  • кремы для лица и рук
  • недорогой парфюм (мужской и женский)
  • чай, кофе.
Волонтеры фонда &quot;Старость в радость&quot; в домах для престарелых в Алтайском крае.
Волонтеры фонда «Старость в радость» в домах для престарелых в Алтайском крае.
vk.com/svr_alt.

Не стоит класть в подарок, но можно принести отдельно

— подгузники любой фирмы любой впитываемости размеров 2, 3 и 4 (М, L или XL)
— урологические прокладки
— пеленки одноразовые впитывающие 60×90
— влажные салфетки
— диабетическое мягкое сладкое на ксилите или сорбите для диабетиков
— журналы со сканвордами и кроссвордами.

Для чаепитий в домах престарелых все время нужны

  1. чай
  2. сахар
  3. салфетки
  4. мягкие конфеты
  5. мягкое печение
  6. пироги, пирожки, пирожные, вафли
  7. зефир, пастила, мармелад,
  8. одноразовая посуда и пакеты для мусора.
Волонтеры фонда &quot;Старость в радость&quot; в домах для престарелых в Алтайском крае.
Волонтеры фонда «Старость в радость» в домах для престарелых в Алтайском крае.
vk.com/svr_alt.

Всю информацию, как упаковать и куда принести подарок можно найти Вконтакте.

Сбор продлится до 20 декабря включительно. По всем вариантам помощи, а так же по возникшим вопросам можно звонить по телефону +7 923 006 5688 или написать региональному координатору Константину Постникову личное сообщение.

Фонд постоянно ищет автоволонтеров для поездок и предлагает всем желающим лично присоединиться к поздравлениям для пожилых людей, которые очень ждут новогодних чудес. Расписание новогодних поездок опубликовано на странице фонда.

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