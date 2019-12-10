В Барнауле собирают подарки для бабушек и дедушек в домах престарелых

Региональная группа благотворительного фонда « Старость в радость » собирает подарки на Новый год для бабушек и дедушек, проживающих в домах престарелых края. В этом году планируется организовать поздравления в 20 учреждениях. Это практически 2000 человек.

Что можно положить в подарок

радиоприемник ( их часто просят)

их часто просят) сладкое ( батончики/мармелад/пастила/зефир в коробочке со сроком годности от трех месяцев. Лучше не класть вафли , печенье , шоколадных дедов морозов — они могут раскрошиться при перевозке)

батончики/мармелад/пастила/зефир в коробочке со сроком годности от трех месяцев. Лучше не класть вафли печенье шоколадных дедов морозов — они могут раскрошиться при перевозке) календарь на 2020 год ( небольшой , не более чем 50 см одна сторона)

небольшой не более чем 50 см одна сторона) полотенце х/б

ночная рубашка х/б или халат ( для бабушек от 50 размера) или футболка х/б ( для дедушек от 52 размера)

для бабушек от 50 размера) или футболка х/б для дедушек от 52 размера) носки шерстяные или варежки

гель для душа или шампунь

кружка

шарф или шапочка

мягкая игрушка

тапочки

бритвенные принадлежности и средства для бритья

кремы для лица и рук

недорогой парфюм ( мужской и женский)

мужской и женский) чай , кофе.

Волонтеры фонда «Старость в радость» в домах для престарелых в Алтайском крае. vk.com/svr_alt.

Не стоит класть в подарок , но можно принести отдельно

— подгузники любой фирмы любой впитываемости размеров 2, 3 и 4 (М, L или XL)

— урологические прокладки

— пеленки одноразовые впитывающие 60×90

— влажные салфетки

— диабетическое мягкое сладкое на ксилите или сорбите для диабетиков

— журналы со сканвордами и кроссвордами.

Для чаепитий в домах престарелых все время нужны

чай сахар салфетки мягкие конфеты мягкое печение пироги , пирожки , пирожные , вафли зефир , пастила , мармелад, одноразовая посуда и пакеты для мусора.

Волонтеры фонда «Старость в радость» в домах для престарелых в Алтайском крае. vk.com/svr_alt.

Всю информацию, как упаковать и куда принести подарок можно найти Вконтакте.

Сбор продлится до 20 декабря включительно. По всем вариантам помощи, а так же по возникшим вопросам можно звонить по телефону +7 923 006 5688 или написать региональному координатору Константину Постникову личное сообщение.

Фонд постоянно ищет автоволонтеров для поездок и предлагает всем желающим лично присоединиться к поздравлениям для пожилых людей, которые очень ждут новогодних чудес. Расписание новогодних поездок опубликовано на странице фонда.