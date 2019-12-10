В Барнауле собирают подарки для бабушек и дедушек в домах престарелых

Что можно положить в подарок
- радиоприемник (их часто просят)
- сладкое (батончики/мармелад/пастила/зефир в коробочке со сроком годности от трех месяцев. Лучше не класть вафли, печенье, шоколадных дедов морозов — они могут раскрошиться при перевозке)
- календарь на 2020 год (небольшой, не более чем 50 см одна сторона)
- полотенце х/б
- ночная рубашка х/б или халат (для бабушек от 50 размера) или футболка х/б (для дедушек от 52 размера)
- носки шерстяные или варежки
- гель для душа или шампунь
- кружка
- шарф или шапочка
- мягкая игрушка
- тапочки
- бритвенные принадлежности и средства для бритья
- кремы для лица и рук
- недорогой парфюм (мужской и женский)
- чай, кофе.
Не стоит класть в подарок, но можно принести отдельно
— подгузники любой фирмы любой впитываемости размеров 2, 3 и 4 (М, L или XL)
— урологические прокладки
— пеленки одноразовые впитывающие 60×90
— влажные салфетки
— диабетическое мягкое сладкое на ксилите или сорбите для диабетиков
— журналы со сканвордами и кроссвордами.
Для чаепитий в домах престарелых все время нужны
- чай
- сахар
- салфетки
- мягкие конфеты
- мягкое печение
- пироги, пирожки, пирожные, вафли
- зефир, пастила, мармелад,
- одноразовая посуда и пакеты для мусора.
Всю информацию, как упаковать и куда принести подарок можно найти Вконтакте.
Сбор продлится до 20 декабря включительно. По всем вариантам помощи, а так же по возникшим вопросам можно звонить по телефону +7 923 006 5688 или написать региональному координатору Константину Постникову личное сообщение.
Фонд постоянно ищет автоволонтеров для поездок и предлагает всем желающим лично присоединиться к поздравлениям для пожилых людей, которые очень ждут новогодних чудес. Расписание новогодних поездок опубликовано на странице фонда.