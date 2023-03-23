В Барнауле состоится концерт в поддержку военнослужащих с Алтайского края

На сцене выступят участники шоу «Голос» и «Битва Хоров», призеры международных конкурсов, а также творческие коллективы Барнаула.

Благотворительный концерт состоится 31 марта в ДК «Моторостроителей» и соберет более 1200 зрителей.

В продаже билеты от 250 рублей. Для тех кто хочет сделать существенный благотворительный вклад, организаторы выделили несколько категорий билетов, стоимостью 5−100 тыс. рублей.

Организаторы планируют собрать более 1 млн рублей с продажи билетов. Все вырученные средства будут направлены на поддержку военнослужащих с Алтайского края.

Подробности в кассе ДК или по номеру тел.: 33−60−90.

Ранее военнослужащим в зоне СВО отправили в подарок УАЗ и Ниву в Барнауле.