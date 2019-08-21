В Барнауле спасенный из мазута Гудроша оказался сторожевой овчаркой

Спасенный из ямы с гудроном пес ищет хозяев. Волонтеры частного приюта «Бусинка» выходили собаку и теперь надеются пристроить ее в добрые руки.

Собака, спасенная из гудрона в Барнауле.

После того, как животное пришло в себя, стало ясно, что это овчарка. Причем, как пишут «Вести Алтай», сторожевая. На видео, опубликованном в группе приюта, пес защищает Светлану (владелицу «Бусинки») и свой вольер от другой собаки.

Подписчики отмечают, что пес оказался очень красивым и преданным. Как взять собаку, можно узнать в группе приюта.

Пса нашли 12 августа в яме с гудроном около аэропорта. Собака просидела в едком химикате целые сутки.

В Барнауле собака сутки просидела в яме с гудроном. vk.com/bnkoobusinka

Животное достали два неравнодушных мужчины, а потом добровольцы в приюте «Бусинка» принялись отмывать «бездомыша».