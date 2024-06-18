В Барнауле спрос на работников сферы строительства за год вырос на 62%

По данным Авито.Работа, весной число предложений в Барнауле выросло на 62% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а средние предлагаемые заработные платы для новых сотрудников — на 28% и достигли 73 152 рублей в месяц.

В сфере строительства наибольший прирост новых вакансий наблюдается по трем специальностям.

Первое место по увеличению количества предложений занимает профессия бетонщика — число вакансий для этих специалистов выросло в четыре раза за год (+298 %). Весной 2024 года кандидаты на эту должность могли рассчитывать в среднем на 76 529 рублей в месяц при полной занятости.

На втором месте по приросту числа предложений — профессия стропальщика. Спрос работодателей на них в Барнауле вырос в 3,1 раза (+219 %) за год к году, а средние зарплатные предложения для новых сотрудников составили 47 319 рублей в месяц.

Третье место по росту новых вакансий в строительной отрасли занимает профессия строителя, которая также является одной из самых массовых. Число новых предложений с весны прошлого года увеличилось в 1,6 раза (+55 %). Средние предлагаемые зарплаты для новых кадров весной 2024-го составляли 67 359 рублей в месяц.

ТОП-3 востребованных профессий в сфере строительства в Барнауле. Авито.Работа

Наиболее значительный рост средней предлагаемой заработной платы для новых сотрудников в Барнауле наблюдается среди бетонщиков. Весной 2024 года кандидатам на эту должность предлагали в среднем 76 529 рублей в месяц, что на 29% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Соискателям на позицию плотника стали предлагать на 25% больше весной текущего года, а стропальщикам — на 15%.

ТОП-5 профессий в сфере строительства с наиболее быстрорастущими зарплатными предложениями в Барнауле. Авито.Работа

Ранее стало известно, кого и где ждут на работу после ярмарки профессий в Барнауле.

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