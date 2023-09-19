В Барнауле стартует отопительный сезон

Отмечается, что после 21 числа начнется подключение к теплу жилые дома.
Если после 22 сентября дома холодно, то следует обратиться в свою управляющую компанию или ТСЖ.
Однако, если там не смогли помочь, то можно позвонить на круглосуточную горячую линию:
- Железнодорожный район – 62-56-95;
- Индустриальный район – 47-51-83;
- Ленинский район – 54-44-49;
- Октябрьский район – 24-74-98;
- Центральный район – 63-08-25;
- диспетчерская служба СГК – 59-97-15.
Ранее началась подготовка к отопительному сезону в Барнауле - почему отключат горячую воду.