В Барнауле суд вынес решение по «делу о лыжне Ракшина»

В картотеке Центрального районного суда 30 июля появилась информация о решении по резонансному делу, напрямую связанному с повреждением трассы на «Лыжне здоровья» в начале 2020 года.

Само заседание суда состоялось еще 29 июля. Как следует из картотеки дела, судья Ирина Сергеева отказала в удовлетворении исковых требований.

Других новых деталей, связанных с рассмотрением иска, на сайте суда нет. Юрист Никита Дорофеев, указанный в качестве представителя истца, 29 июля на телефонные звонки не ответил.

Как сообщал altapress.ru, с иском в Центральный суд Барнаула 26 февраля обратились Сергей Воробьев, Григорий и Юрий Ишимбаевы, Тимофей Насонов и Дмитрий Скурятин.

По версии этих мужчин, в январе 2020 года двое барнаульцев — Антон Крупин и Дмитрий Попов — на своих автомобилях прокатились по недавно подготовленной лыжне на «Трассе здоровья» и испортили ее.

Предъявленный к ним иск содержал требования о возмещении материального (один из посетителей «Трассы здоровья» якобы сломал на поврежденной лыжне спортинвентарь) и морального вреда.

Напомним: «Трасса здоровья» (или «Лыжня здоровья») — место проведения самых массовых оздоровительных мероприятий в регионе. Зимой в выходные дни на лыжню здесь выходят по несколько тысяч человек (организаторы «Лыжни здоровья» называли цифру в 19 тыс. человек — Прим. altapress.ru). Объект был создан около 15 лет назад и развивается при активной поддержке Александра Ракшина, основателя торговой сети «Мария-Ра».