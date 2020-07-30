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Жизнь

В Барнауле суд вынес решение по «делу о лыжне Ракшина»

В картотеке Центрального районного суда 30 июля появилась информация о решении по резонансному делу, напрямую связанному с повреждением трассы на «Лыжне здоровья» в начале 2020 года.

Открытие лыжного сезона на Трассе здоровья.
Открытие лыжного сезона на Трассе здоровья.
Altapress.ru.

Само заседание суда состоялось еще 29 июля. Как следует из картотеки дела, судья Ирина Сергеева отказала в удовлетворении исковых требований.

Других новых деталей, связанных с рассмотрением иска, на сайте суда нет. Юрист Никита Дорофеев, указанный в качестве представителя истца, 29 июля на телефонные звонки не ответил.

Как сообщал altapress.ru, с иском в Центральный суд Барнаула 26 февраля обратились Сергей Воробьев, Григорий и Юрий Ишимбаевы, Тимофей Насонов и Дмитрий Скурятин.

По версии этих мужчин, в январе 2020 года двое барнаульцев — Антон Крупин и Дмитрий Попов — на своих автомобилях прокатились по недавно подготовленной лыжне на «Трассе здоровья» и испортили ее.

Предъявленный к ним иск содержал требования о возмещении материального (один из посетителей «Трассы здоровья» якобы сломал на поврежденной лыжне спортинвентарь) и морального вреда.

Напомним: «Трасса здоровья» (или «Лыжня здоровья») — место проведения самых массовых оздоровительных мероприятий в регионе. Зимой в выходные дни на лыжню здесь выходят по несколько тысяч человек (организаторы «Лыжни здоровья» называли цифру в 19 тыс. человек — Прим. altapress.ru). Объект был создан около 15 лет назад и развивается при активной поддержке Александра Ракшина, основателя торговой сети «Мария-Ра».

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