В Барнауле учитель физкультуры дал пощечину второкласснику за баловство

Учитель физкультуры в Барнауле дал пощечину восьмилетнему ребенку за баловство на уроке.

Родители ребенка написали заявление в полицию и требуют сменить педагога.

Отмечается, что у мальчика было освобождение от физкультуры. Он сидел на лавочке и баловался с другом. Учителю это не понравилось и он ударил его по щеке.

Мама даже не сразу поверила в рассказ сына.

Камера видеонаблюдения на этом моменте обрывается. В школе заявили, что это просто неполадки.

Есть версия, что это не первый случай, когда учитель бьет детей.

Теперь мальчик боится ходить на уроки к этому педагогу.

Ранее педагоги-навигаторы из Алтайского края поделились профориентационным опытом с учителями Республики Алтай.