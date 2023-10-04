4 октября
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Жизнь

В Барнауле учитель физкультуры дал пощечину второкласснику за баловство

Учитель физкультуры в Барнауле дал пощечину восьмилетнему ребенку за баловство на уроке.

Ребенок рисует.
Ребенок рисует.
СС0

Родители ребенка написали заявление в полицию и требуют сменить педагога.

Отмечается, что у мальчика было освобождение от физкультуры. Он сидел на лавочке и баловался с другом. Учителю это не понравилось и он ударил его по щеке.

Мама даже не сразу поверила в рассказ сына.

Камера видеонаблюдения на этом моменте обрывается. В школе заявили, что это просто неполадки.

Есть версия, что это не первый случай, когда учитель бьет детей.

Теперь мальчик боится ходить на уроки к этому педагогу.

Ранее педагоги-навигаторы из Алтайского края поделились профориентационным опытом с учителями Республики Алтай.

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