В Барнауле учитель физкультуры дал пощечину второкласснику за баловство

Родители ребенка написали заявление в полицию и требуют сменить педагога.
Отмечается, что у мальчика было освобождение от физкультуры. Он сидел на лавочке и баловался с другом. Учителю это не понравилось и он ударил его по щеке.
Мама даже не сразу поверила в рассказ сына.
Камера видеонаблюдения на этом моменте обрывается. В школе заявили, что это просто неполадки.
Есть версия, что это не первый случай, когда учитель бьет детей.
Теперь мальчик боится ходить на уроки к этому педагогу.
Ранее педагоги-навигаторы из Алтайского края поделились профориентационным опытом с учителями Республики Алтай.