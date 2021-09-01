За счет средств текущего ремонта и содержания жилья подготовительные работы выполнили на 191 млн рублей — 70% от запланированного объема.
«В 2021 году управляющие организации заменили более 35 километров инженерных сетей в многоквартирных жилых домах, выполнили ремонт 36 тысяч квадратных метров кровли, ведутся работы по замене дверей, окон», — рассказали в мэрии.
По данным на 31 августа, выдали 2285 актов технической готовности многоквартирных домов к отопительному сезону — 80% от общего количества домов.
Начальник производственно-технического отдела горкома по ЖКХ Роман Романов подчеркнул, что подготовка к зиме идет полным ходом.
«К 1 сентября многоквартирные дома должны быть готовы к зиме, а к 15 сентября управляющие компании обязаны получить паспорта готовности. В случае неполучения наш комитет будет готовить пакет документов в надзорные органы, которые вправе применить к неисполнительным управляющим организациям штрафные санкции», — предупредил он.
Ранее глава алтайского минстроя рассказал про подготовку региона к отопительному сезону, убытки и батарейные циклоны.