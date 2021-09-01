Управляющие организации Барнаула продолжают плановые ремонты в многоквартирных домах, которые необходимо закончить до 15 сентября, сообщает мэрия города.

За счет средств текущего ремонта и содержания жилья подготовительные работы выполнили на 191 млн рублей — 70% от запланированного объема.

«В 2021 году управляющие организации заменили более 35 километров инженерных сетей в многоквартирных жилых домах, выполнили ремонт 36 тысяч квадратных метров кровли, ведутся работы по замене дверей, окон», — рассказали в мэрии.

По данным на 31 августа, выдали 2285 актов технической готовности многоквартирных домов к отопительному сезону — 80% от общего количества домов.

Начальник производственно-технического отдела горкома по ЖКХ Роман Романов подчеркнул, что подготовка к зиме идет полным ходом.

«К 1 сентября многоквартирные дома должны быть готовы к зиме, а к 15 сентября управляющие компании обязаны получить паспорта готовности. В случае неполучения наш комитет будет готовить пакет документов в надзорные органы, которые вправе применить к неисполнительным управляющим организациям штрафные санкции», — предупредил он.

Ранее глава алтайского минстроя рассказал про подготовку региона к отопительному сезону, убытки и батарейные циклоны.