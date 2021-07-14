Министр рассказал, как Алтай готовится к отопительному сезону, об убытках и батарейных циклонах

К новому отопительному сезону в Алтайском крае сейчас готовят 1,7 тыс. котельных, 3,2 тыс. километров тепловых и 14 тыс. водопроводных сетей. Работа эта плановая и, можно сказать, рутинная, но в некоторых городах и районах, где прошедшей зимой были проблемы, этому уделяют дополнительное внимание. Глава минстроя края Иван Гилев рассказал в ходе интернет-форума, что делается в проблемных муниципалитетах, чтобы избежать трудностей будущей зимой.

Третьяковский район: не было ни денег , ни ответственных

Проблема. С февраля Третьяковский район перестал самостоятельно управлять своей теплоэнергетикой — бразды правления перешли к краевому минстрою. Глава района ушел в отставку, чиновника, отвечающего за коммуналку, в администрации не было.

Новое муниципальное предприятие, созданное вместо обанкротившегося, приступило к работе только весной. Начало было трудным: не было ни денег, ни запчастей, ни резервов в районе.

Как решается

По словам министра, правительство края выделило району субсидию — 49,7 млн рублей. Деньги пойдут на замену котельного оборудования и капремонт тепловых сетей в селе Корболиха и райцентре Староалейское.

Иван Гилев также сообщил, что в администрации района назначены чиновники, ответственные за работу коммунального хозяйства. И власти утвердили и реализуют планы подготовки к отопительному периоду 2021−2022 годов.

Дыры в тепловых сетях в Корболихе , Третьяковский район , 2021 год. Скан телесюжет «Вести Алтай».

Змеиногорск: на дома летела сажа и раскаленные частицы

Проблема. Новая котельная, построенная в Змеиногорске вместо шести старых, засыпала сажей несколько домов. Прошедшей зимой проблема усугубилась: до жилья долетали раскаленные частицы топлива. По словам местных жителей, они расплавляли сайдинг и портили пластиковые окна, о чем сообщали «Вести Алтай». Кроме того, в нескольких домах было холодно.

Как решается

По результатам комплексного обследования котельной в Змеиногорске подготовлен план мероприятий по устранению замечаний в работе котельного оборудования, рассказал министр.

Режимно-наладочные испытания котлов проведены, система управления котлами приведена в соответствие с действующими нормативно-техническими документами — это сделано для обеспечения оптимального режима горения.

Строительство модульной котельной в Змеиногорске. zmnvest.ru

Вместе с тем, предусмотрена и замена неэффективных золоуловителей на батарейные циклоны, а также замена дымососов с недостаточной производительностью", — сказал министр.

Каменский район: требовались большие деньги

Проблема. Прошлый отопительный сезон в Камне-на-Оби начался с проблем — поставщик не привез в город уголь и в топках котельных сжигали резервный, предназначенный для экстренных ситуаций.

Затем силовики заявили, что при техперевооружении самой крупной городе котельной похитили 3 млн рублей, а оборудование не закуплено. А в январские каникулы уже 2021 года два котла на этой котельной не работали, а на другой вышла из строя топливоподача.

Глава района Иван Панченко рассказал: району нужно 134 млн рублей на исполнение предписаний Ростехнадзора и устранение проблем в тепло- и водоснабжении. И еще 120 млн — на мероприятия для стабильного прохождения отопительного сезона. Для бюджета района (доходы которого, по прогнозу на 2021 год, составят 855 млн) такая сумма, как полагал глава, неподъемная.

Угольная площадка на станции Камень-на-Оби. Конец октября 2019 года. sgd22.ru

Как решается

Иван Гилев сообщил, что в Каменский район планируется поставка котельного оборудования и материалов для ремонта котельной № 29 на сумму 6 млн рублей.

Кроме этого, в районе готовят документацию по модернизации теплового комплекса Камня-на-Оби. Сейчас ресурсоснабжающая организация «Каменские тепловые сети» ведет ремонтно-восстановительные работы зданий котельных.

Вообще, чтобы не допустить ЧС из-за отсутствия угля, в регионе сформирован краевой резервный запас топлива — 29,7 тыс. тонн, из них на площадке на ст. Камень-на-Оби находится 5,3 тыс. тонн. Сама же районная администрация прорабатывает вопрос о создании муниципального резервного запаса — 3,5 тыс. тонн.

План подготовки к зиме здесь тоже утвержден и реализуется.

Министр строительства , транспорта , ЖКХ Алтайского края Иван Гилев. Фото: altairegion22.ru

Рост цен на металл и стройматериалы

Altapress.ru также задал министру вопрос, как, на его взгляд, повлияет на экономику предприятий ЖКХ существенный рост цен на стройматериалы и металл, что, собственно, не было учтено в тарифах коммунальных компаний — ведь рост начался в конце 2020 года, а документы на утверждение тарифов подаются весной.

Иван Гилев считает, что существенного влияния на тарифы в малой теплоэнергетике рост цен на металл и стройматериалы не окажет. По его словам, у подавляющего большинства предприятий доля инвестиционной и ремонтной составляющих в тарифе небольшая.

Котельная в Залесовском районе. @zalesovo.glavnoe

«Как правило, относительно крупные проекты в сфере малой теплоэнергетики и водоснабжения реализуются в основном не за счет тарифных средств, а за счет краевого и местных бюджетов. Правильнее в связи с этим говорить об удорожании для бюджета», — объяснил министр.

Так или иначе — малая теплоэнергетика Алтайского края остается убыточной, констатировал Гилев. По итогам 2020 года убыток составил 580 млн рублей.

Тем не менее, министр видит основания для оптимизма: с 2014 года убыточность отрасли удалось сократить на четверть. В том числе — за счет установки новых котельных и обновления оборудования. В 2020 году новые котельные установили в Романовском, Ельцовском, Змеиногорском, Солонешенском, Кулундинском, Табунском и Троицком районах.

Уголь. Pixabay.com

С чем связаны убытки в теплоэнергетике

Основные убытки отрасли относительно затрат, установленных при тарифном регулировании, формируются за счет: