Министр рассказал, как Алтай готовится к отопительному сезону, об убытках и батарейных циклонах

Третьяковский район: не было ни денег, ни ответственных
Проблема. С февраля Третьяковский район перестал самостоятельно управлять своей теплоэнергетикой — бразды правления перешли к краевому минстрою. Глава района ушел в отставку, чиновника, отвечающего за коммуналку, в администрации не было.
Новое муниципальное предприятие, созданное вместо обанкротившегося, приступило к работе только весной. Начало было трудным: не было ни денег, ни запчастей, ни резервов в районе.
Как решается
По словам министра, правительство края выделило району субсидию — 49,7 млн рублей. Деньги пойдут на замену котельного оборудования и капремонт тепловых сетей в селе Корболиха и райцентре Староалейское.
Иван Гилев также сообщил, что в администрации района назначены чиновники, ответственные за работу коммунального хозяйства. И власти утвердили и реализуют планы подготовки к отопительному периоду 2021−2022 годов.
Змеиногорск: на дома летела сажа и раскаленные частицы
Проблема. Новая котельная, построенная в Змеиногорске вместо шести старых, засыпала сажей несколько домов. Прошедшей зимой проблема усугубилась: до жилья долетали раскаленные частицы топлива. По словам местных жителей, они расплавляли сайдинг и портили пластиковые окна, о чем сообщали «Вести Алтай». Кроме того, в нескольких домах было холодно.
Как решается
По результатам комплексного обследования котельной в Змеиногорске подготовлен план мероприятий по устранению замечаний в работе котельного оборудования, рассказал министр.
Режимно-наладочные испытания котлов проведены, система управления котлами приведена в соответствие с действующими нормативно-техническими документами — это сделано для обеспечения оптимального режима горения.
Вместе с тем, предусмотрена и замена неэффективных золоуловителей на батарейные циклоны, а также замена дымососов с недостаточной производительностью", — сказал министр.
Каменский район: требовались большие деньги
Проблема. Прошлый отопительный сезон в Камне-на-Оби начался с проблем — поставщик не привез в город уголь и в топках котельных сжигали резервный, предназначенный для экстренных ситуаций.
Затем силовики заявили, что при техперевооружении самой крупной городе котельной похитили 3 млн рублей, а оборудование не закуплено. А в январские каникулы уже 2021 года два котла на этой котельной не работали, а на другой вышла из строя топливоподача.
Глава района Иван Панченко рассказал: району нужно 134 млн рублей на исполнение предписаний Ростехнадзора и устранение проблем в тепло- и водоснабжении. И еще 120 млн — на мероприятия для стабильного прохождения отопительного сезона. Для бюджета района (доходы которого, по прогнозу на 2021 год, составят 855 млн) такая сумма, как полагал глава, неподъемная.
Как решается
Иван Гилев сообщил, что в Каменский район планируется поставка котельного оборудования и материалов для ремонта котельной № 29 на сумму 6 млн рублей.
Кроме этого, в районе готовят документацию по модернизации теплового комплекса Камня-на-Оби. Сейчас ресурсоснабжающая организация «Каменские тепловые сети» ведет ремонтно-восстановительные работы зданий котельных.
Вообще, чтобы не допустить ЧС из-за отсутствия угля, в регионе сформирован краевой резервный запас топлива — 29,7 тыс. тонн, из них на площадке на ст. Камень-на-Оби находится 5,3 тыс. тонн. Сама же районная администрация прорабатывает вопрос о создании муниципального резервного запаса — 3,5 тыс. тонн.
План подготовки к зиме здесь тоже утвержден и реализуется.
Рост цен на металл и стройматериалы
Altapress.ru также задал министру вопрос, как, на его взгляд, повлияет на экономику предприятий ЖКХ существенный рост цен на стройматериалы и металл, что, собственно, не было учтено в тарифах коммунальных компаний — ведь рост начался в конце 2020 года, а документы на утверждение тарифов подаются весной.
Иван Гилев считает, что существенного влияния на тарифы в малой теплоэнергетике рост цен на металл и стройматериалы не окажет. По его словам, у подавляющего большинства предприятий доля инвестиционной и ремонтной составляющих в тарифе небольшая.
«Как правило, относительно крупные проекты в сфере малой теплоэнергетики и водоснабжения реализуются в основном не за счет тарифных средств, а за счет краевого и местных бюджетов. Правильнее в связи с этим говорить об удорожании для бюджета», — объяснил министр.
Так или иначе — малая теплоэнергетика Алтайского края остается убыточной, констатировал Гилев. По итогам 2020 года убыток составил 580 млн рублей.
Тем не менее, министр видит основания для оптимизма: с 2014 года убыточность отрасли удалось сократить на четверть. В том числе — за счет установки новых котельных и обновления оборудования. В 2020 году новые котельные установили в Романовском, Ельцовском, Змеиногорском, Солонешенском, Кулундинском, Табунском и Троицком районах.
С чем связаны убытки в теплоэнергетике
Основные убытки отрасли относительно затрат, установленных при тарифном регулировании, формируются за счет:
- перерасхода топлива, сверхнормативных потерь тепловой энергии;
- перерасхода электрической энергии;
- недостаточности документов, вошедших в «тарифную заявку» регулируемой организации в связи с недостаточной квалификацией персонала теплоснабжающих организаций в вопросах подготовки «тарифной заявки».