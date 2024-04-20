Эти работы весной выполняются после того, как лотковую часть очищают от мусора и наносного грунта вручную.

Затем оставшийся мусор убирают механизированным способом, действуя по принципу пылесоса и увлажняя очищаемый участок.

Так, 19 апреля с помощью «дорожных пылесосов» были очищены дороги и тротуары на следующих улицах: Павловский тракт, проспект Калинина, улицы 80 Гвардейской Дивизии и Солнечная Поляна. В работах по уборке было задействовано 127 рабочих и 72 единицы техники.

Ранее сообщалось, что около 700 млн рублей направят на повышение безопасности дорожного движения в Алтайском крае.

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