20 апреля
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

В Барнауле улицы чистят подметально-уборочные вакуумные машины

Накануне стало известно, что улицы Барнаула чистятся подметально-уборочными вакуумными машинами, сообщает «Барнаул». Уборку осуществляет «Автодорстрой».

В Барнауле улицы чистят подметально-уборочные вакуумные машины
В Барнауле улицы чистят подметально-уборочные вакуумные машины
barnaul.org

Эти работы весной выполняются после того, как лотковую часть очищают от мусора и наносного грунта вручную.

Затем оставшийся мусор убирают механизированным способом, действуя по принципу пылесоса и увлажняя очищаемый участок.

Так, 19 апреля с помощью «дорожных пылесосов» были очищены дороги и тротуары на следующих улицах: Павловский тракт, проспект Калинина, улицы 80 Гвардейской Дивизии и Солнечная Поляна. В работах по уборке было задействовано 127 рабочих и 72 единицы техники.

Ранее сообщалось, что около 700 млн рублей направят на повышение безопасности дорожного движения в Алтайском крае.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Мюзикл «Собака Баскервилей»
Премьера «Саша, привет»
Большое событие «Ночь музеев — 2024»
Арт-показ «Женитьба Фигаро»
Болеем за юных шахматистов
Все события
Присоединяйтесь
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость