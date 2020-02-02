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Жизнь

В Барнауле умер известный российский ученый Виктор Ревякин

1 февраля скончался Виктор Семёнович Ревякин — известный российский учёный, почетный член Географического общества России, профессор Алтайского государственного университета, стоявший у истоков российского природоохранного законодательства. О его смерти сообщил сын в Facebook.

Ледник Малый Ак-Туру. 2006. Х., темп.
Ледник Малый Ак-Туру. 2006. Х., темп.
Павел Коробейников

«Моего папы вчера не стало. Сам за рулем приехал к себе на дачу в Б. Ключи, кидал лопатой снег и упал на руки мамы, внучки и своих правнуков», — написал сын Виктора Ревякина.

«У него лёгкая походка, он стремителен и смешлив, всё знает», — говорили о профессоре студенты, пишет «Алтайская правда». Сам Виктор Ревякин делил свою жизнь на три периода: «Ранний — до учительства в селе Пролетарка Алтайского района. Затем — Томский, когда пройдены все ступени от студента до профессора. Третий — Алтайский с 1981 года по нынешнее время».

Ученый создал около 200 научных публикаций, книг, атласов, а также монографий и научно-технических отчётов. Виктор Ревякин изучал Алтае-Саянскую горную страну.

Зима в горах.
Зима в горах.
СС0

Виктор Ревякин — об алтайских ледниках и науке:

«За последние 40−50 лет потеплела зима. В Сибири забыли про валенки и тулупы. Но в результате потепления зим стали более растянутыми переходные периоды осень и весна. Нас сегодня изучают со страшной силой. Иностранцы. В ледниках еще и набор информации: о загрязнениях, о радиоактивных накоплениях.

Наш лед японцы забрали, швейцарцы. Грустно, что у нас нет денег, чтобы свой лед проанализировать. По изучению льда делаются глобальные прогнозы развития природной среды. Наши гляциологи нынче работали со швейцарцами и японцами. Иностранцы любят наших использовать как шерпов: подать, поднести. Ну, а куда деваться, денег-то своих нет. Приходится подряжаться на эту черную работу».

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