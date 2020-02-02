В Барнауле умер известный российский ученый Виктор Ревякин

«Моего папы вчера не стало. Сам за рулем приехал к себе на дачу в Б. Ключи, кидал лопатой снег и упал на руки мамы, внучки и своих правнуков», — написал сын Виктора Ревякина.
«У него лёгкая походка, он стремителен и смешлив, всё знает», — говорили о профессоре студенты, пишет «Алтайская правда». Сам Виктор Ревякин делил свою жизнь на три периода: «Ранний — до учительства в селе Пролетарка Алтайского района. Затем — Томский, когда пройдены все ступени от студента до профессора. Третий — Алтайский с 1981 года по нынешнее время».
Ученый создал около 200 научных публикаций, книг, атласов, а также монографий и научно-технических отчётов. Виктор Ревякин изучал Алтае-Саянскую горную страну.
Виктор Ревякин — об алтайских ледниках и науке:
«За последние 40−50 лет потеплела зима. В Сибири забыли про валенки и тулупы. Но в результате потепления зим стали более растянутыми переходные периоды осень и весна. Нас сегодня изучают со страшной силой. Иностранцы. В ледниках еще и набор информации: о загрязнениях, о радиоактивных накоплениях.
Наш лед японцы забрали, швейцарцы. Грустно, что у нас нет денег, чтобы свой лед проанализировать. По изучению льда делаются глобальные прогнозы развития природной среды. Наши гляциологи нынче работали со швейцарцами и японцами. Иностранцы любят наших использовать как шерпов: подать, поднести. Ну, а куда деваться, денег-то своих нет. Приходится подряжаться на эту черную работу».