В Барнауле умер известный российский ученый Виктор Ревякин

«Моего папы вчера не стало. Сам за рулем приехал к себе на дачу в Б. Ключи, кидал лопатой снег и упал на руки мамы, внучки и своих правнуков», — написал сын Виктора Ревякина.

«У него лёгкая походка, он стремителен и смешлив, всё знает», — говорили о профессоре студенты, пишет «Алтайская правда». Сам Виктор Ревякин делил свою жизнь на три периода: «Ранний — до учительства в селе Пролетарка Алтайского района. Затем — Томский, когда пройдены все ступени от студента до профессора. Третий — Алтайский с 1981 года по нынешнее время».

Ученый создал около 200 научных публикаций, книг, атласов, а также монографий и научно-технических отчётов. Виктор Ревякин изучал Алтае-Саянскую горную страну.

Зима в горах. СС0

Виктор Ревякин — об алтайских ледниках и науке: