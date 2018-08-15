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В Барнауле умерла преподаватель АлтГУ Ольга Бузиновская

14 августа умерла преподаватель АлтГУ Ольга Бузиновская, об этом на свой странице в Facebook сообщил фотограф Михаил Хаустов.

Книга Ольги и Сергея Бузиновских в нижном магазине.
Книга Ольги и Сергея Бузиновских в нижном магазине.
Михаил Хаустов

Прощание с Ольгой Ивановной пройдет в четверг, 16 августа, в 12:00 в крематории на пр. Космонавтов, 64

Бузиновская окончила филологический факультет Томского государственного университета. Сферой ее научных интересов была мифопоэтика и творчество М.А.Булгакова.

Работала журналистом в заринской газете «Новое время». Читала учебные курсы по истории русской литературы ХХ века, литературе русского зарубежья, современному литературному процессу на филологическом факультете АлтГУ. Она автор книги «Тайна Воланда: опыт дешифровки» (в соавторстве с супругом Сергеем Бузиновским.

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