В Барнауле умерла преподаватель АлтГУ Ольга Бузиновская

Прощание с Ольгой Ивановной пройдет в четверг, 16 августа, в 12:00 в крематории на пр. Космонавтов, 64
Бузиновская окончила филологический факультет Томского государственного университета. Сферой ее научных интересов была мифопоэтика и творчество М.А.Булгакова.
Работала журналистом в заринской газете «Новое время». Читала учебные курсы по истории русской литературы ХХ века, литературе русского зарубежья, современному литературному процессу на филологическом факультете АлтГУ. Она автор книги «Тайна Воланда: опыт дешифровки» (в соавторстве с супругом Сергеем Бузиновским.