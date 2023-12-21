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Жизнь

В Барнауле умерла заместитель директора государственной филармонии Алтайского края

После продолжительной болезни умерла Ольга Турчина.

Свечи.
Свечи.
СС0

Как сообщает "КП Барнаул", Ольга Турчина умерла 18 декабря.

Она была заместителем директора государственной филармонии Алтайского края.

В 1983 году Турчина окончила теоретико-композиторский факультет Новосибирской Государственной консерватории им. М.И. Глинки. Далее работала в АГИКе, а в 1999 году защитила кандидатскую диссертацию и с того же времени начала совмещать свою деятельность с работой в государственной филармонии.

Пост заместителя директора по творческой работе она заняла в 2006 году.

Прощание с ней состоится 21 декабря с 12.00 до 14.00 по адресу: г. Барнаул, проспект Космонавтов, 64.

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