Стали известно, что происходило с Дмитрием Красиловым за день до его смерти

О том, что происходило с Красиловым за день до его смерти, рассказал Shot .

Красилову стало плохо, когда он возвращался с премьеры комедии «Новогодний ол инклюзив». Там, по словам очевидцев, он как обычно много шутил и давал интервью. По его словам, он проснулся в два часа дня и поехал в кинотеатр. К концу вечера шоумен почувствовал себя хуже и уехал домой, где у него случился сердечный приступ.

На следующий день Красилов не приехал на работу и не отвечал на телефонные звонки. В его квартиру вызывали полицию, которая открыла дверь и обнаружила там тело шоумена.

Ранее танцора из Алтайского края Дмитрия Красилова нашли мертвым в Москве.