5 мая
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Жизнь

В Барнауле уничтожат 74 ящика свежих, но запрещенных груш

Представители трех ведомств выявили и изъяли в двух торговых точках Барнаула 74 ящика свежих груш сорта «Конференция», по внешнему виду и таре схожих с товарами Евросоюза, запрещенных к ввозу, рассказали на Алтайской таможне. Название магазинов не разглашается.

Груши из Казахстана.
Груши из Казахстана.
rshn-alt.ru

некоторых ящиках выявлены следы первоначальной маркировки, удаленные механическим путем.

Какие-либо документы на товар у продавцов отсутствовали. Груши были изъяты.

Таможенники напоминают, что с 2014 года президент своим указом запретил ввозить в Россию сельхозпродукцию, сырье и продовольствие, страной происхождения которых является государство, которое ввело против российских юрлиц и граждан экономические санкции.

В это заметке судьба незаконных груш не раскрывается. Но ранее таможенники не раз объясняли, что санкционная продукция уничтожается. В конце 2020 года, например, было уничтожено 18 тонн груш «Конференция» бельгийского происхождения.

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