В Барнауле упала новогодняя ёлка

Отчего упала ёлка, неизвестно: сильного ветра вечером 9 декабря не было. Жители поселка предполагают, что конструкция, которая держала ель, была плохо закреплена. Люди порадовались тому факту, что никто не пострадал.
Упавшая ёлка на Южном.
Николай Пономарёв в vk.com/barneos22
Этот инцидент породил массу забавных комментариев.
Она в лес ползёт.
Это я по жизни.
Спать она легла, утром встанет.
Там был кот. Вот по-любому, это его лап дело.
Кто с Южного, помнит, как снеговик в свое время укатывался)))