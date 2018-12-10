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Жизнь
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В Барнауле упала новогодняя ёлка

Вечером 9 декабря прохожие на Южном запечатлели упавшую новогоднюю ёлку. Фотографии опубликовали в Barnaul 22. «Недолго простояла», — констатировали жители поселка.

Упавшая ёлка на Южном.
Упавшая ёлка на Южном.
Василий Дрёмин в vk.com/barneos22

Отчего упала ёлка, неизвестно: сильного ветра вечером 9 декабря не было. Жители поселка предполагают, что конструкция, которая держала ель, была плохо закреплена. Люди порадовались тому факту, что никто не пострадал.

Упавшая ёлка на Южном.
Упавшая ёлка на Южном.
Николай Пономарёв в vk.com/barneos22

Этот инцидент породил массу забавных комментариев.

Дмитрий Ерышев:

Она в лес ползёт.

Кристина Киреева:

Это я по жизни.

Вячеслав Тотоев:

Спать она легла, утром встанет.

Roman Galinger:

Там был кот. Вот по-любому, это его лап дело.

Владимир Ляшенко:

Кто с Южного, помнит, как снеговик в свое время укатывался)))

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