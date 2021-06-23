В Барнауле усилили контроль за дезинфекцией общественного транспорта из-за ковида

В Барнауле усилили контроль за соблюдением санитарной обработки пассажирского транспорта в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, сообщает мэрия города.

Напомним, 22 июня в Алтайском крае ужесточили меры по борьбе с коронавирусом.

«Усилен контроль за соблюдением мероприятий, направленных на предупреждение нарушений норм санитарной обработки пассажирского транспорта, а также соблюдением масочного режима», — рассказали в мэрии.

Городские чиновники устроили проверку общественного транспорта — обследовали муниципальные автобусные маршруты № 20, 104, 118.

«На этих маршрутах нарушений не выявлено. Провели разъяснительные беседы о необходимости использования средств индивидуальной защиты органов дыхания при оказании услуг по перевозке пассажиров», — говорится в сообщении.

«На городском электротранспорте проводится ежедневная санитарная обработка. Данная работа организована с момента вступления в силу указа губернатора <…> и осуществляется по настоящее время», — подчеркнули в МУП «Горэлектротранс».

Все трамваи и троллейбусы, выходящие на маршрут, проходят полную очистку и санитарную обработку — это 169 подвижных единиц в дневное время.

Кондукторы проводят обработку поручней в салонах. После окончания работы все вагоны проходят через автоматическую мойку, проводится влажная уборка вагонов снаружи и полная санитарная обработка салона.

В мэрии также предупредили, что вскоре пройдут рейды по соблюдению масочного режима водителями и пассажирами общественного транспорта.