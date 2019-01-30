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Жизнь
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В Барнауле устранили коммунальную аварию в поселке Южном

Специалисты МУП «Энергетик» завершили аварийно-восстановительные работы на теплосети. Систему отопления поставили на циркуляцию, тепло и горячая вода поступают в дома жителей поселка Южный, пишет пресс-служба мэрии города.

Устранение коммунальной аварии в Барнауле.
Устранение коммунальной аварии в Барнауле.
Пресс-служба администрации Барнаула.

По словам руководителя оперативного штаба, первого заместителя главы администрации Центрального района Анатолия Панченко, УК и ТСЖ контролируют запуск тепла и горячей воды в домах с верней разводкой систем отопления.

Специалисты администрации села Лебяжье и поселка Южной проводят подомовой обход частного сектора и контролируют запуска тепла. Ситуация во всех социальных и культурны объектах поселка Южный также под контролем.

Напомним, повреждение теплосети по адресу Лесной тракт, 75 обнаружили в 3 часа. Из-за этого прекратили подачу отопления от котельной «Ротор». Под отключение отопления и горячего водоснабжения попали 224 жилых дома, 17 социально-значимых объектов и 29 административных зданий. Об ограничении тепла оповестили школы, больницы и детские сады.

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