Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
27 февраля -1°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

В Барнауле устранили порыв на улице Малахова

Сотрудники Барнаульского водоканала завершили восстановительные работы на водопроводе по ул. Малахова, 116, где днем 27 февраля произошел порыв. Об этом сообщили в мэрии.

Коммунальная авария на ул. Малахова 27 февраля.
Коммунальная авария на ул. Малахова 27 февраля.
barnaul.org

К 19 часам возобновили подачу холодного водоснабжения в многоквартирных жилых домах по ул. Малахова, 116 и 50 лет СССР, 13.

Рядом со зданием № 118 на ул. Малахова аналогичная авария случилась 13 января.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость