В Барнауле устранили порыв на улице Малахова

Сотрудники Барнаульского водоканала завершили восстановительные работы на водопроводе по ул. Малахова, 116, где днем 27 февраля произошел порыв. Об этом сообщили в мэрии.

К 19 часам возобновили подачу холодного водоснабжения в многоквартирных жилых домах по ул. Малахова, 116 и 50 лет СССР, 13.

Рядом со зданием № 118 на ул. Малахова аналогичная авария случилась 13 января.