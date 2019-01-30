В Барнауле устранили повреждение водопровода на улице Малахова. Когда дадут воду?

Специалисты барнаульского водоканала завершили работы по устранению повреждения на водопроводе на улиц Малахова, 136, пишет пресс-служба компании.

В ремонтно-восстановительные работах участвовали 3 бригады водоканала, 8 единиц спецтехники. Начали восстанавливать водоснабжение. На подачу воды в многоэтажные жилые дома и здания требуется 2,5−3 часов.

Сейчас дорожные службы устраняют последствия аварии на водопроводе, вода практически полностью ушла с проезжий части, сообщают в пресс-службе мэрии города. На улице Малахова возобновили движение трамваев.

На месте работают 14 единиц дорожной техники. С проезжей части убирают наледь, образовавшуюся в результате выхода воды. По предварительным данным МБУ «Автдорстрой», работы планируется завершить к 18 часам, после чего на участке возобновят движение.

Напомним, на улице Малахова произошло повреждения водовода. Вода вышла наружу и затопила участок в районе пересечения Малахова и Павловского тракта. Дорогу перекрыли от Павловского тракта до Взлетной.

В зону временного ограничения водоснабжения попадали жилые дома и административные здания в границах улиц Малахова — Заринская — Бабуркина — Павловский тракт, а также микрорайон «Дружный». Также полностью ограничивали водоснабжение в домах и зданиях в зоне, где ранее было понижено давление воды и она сохранялась на нижних этажах.