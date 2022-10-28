28 октября
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Жизнь

В Барнауле устраняют аварийное отключение воды на ул. Автотранспортная

Сотрудники компании уже приступили к земляным работам. Об этом сообщает «Росводоканал Барнаул».

Кран, вода.
Кран, вода.
Открытые источники в Интернете (СС0)

На период ликвидации повреждения холодное водоснабжение ограничено по следующим адресам:

  • ул. Новороссийская 140, 134−136, 47, 47/1, 35, 60−130 (41 ч/д), 33−39;
  • ул. Заринская 2а;
  • ул. Павловский тр. 28, 28/1−28/9, 20;
  • ул. Автотранспортная 55−55и;
  • ул. Советской Армии 101а, 12;
  • пер. Аграрный 25;
  • пер. Вагонный 2−24, 5−21;
  • ул. Телефонная 145, 52,54, 54/1;
  • пер. Стрелочный 2−22, 1−21;
  • ул. Антона Петрова 109−127, 112, 106, 106а, 108, 108а, 110, 110а, 108 б.

Работы планируют закончить 29 октября в 8:00.

Ранее в Барнауле на ул. Димитрова неделю нет горячей воды.

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