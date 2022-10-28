В Барнауле устраняют аварийное отключение воды на ул. Автотранспортная

На период ликвидации повреждения холодное водоснабжение ограничено по следующим адресам:
- ул. Новороссийская 140, 134−136, 47, 47/1, 35, 60−130 (41 ч/д), 33−39;
- ул. Заринская 2а;
- ул. Павловский тр. 28, 28/1−28/9, 20;
- ул. Автотранспортная 55−55и;
- ул. Советской Армии 101а, 12;
- пер. Аграрный 25;
- пер. Вагонный 2−24, 5−21;
- ул. Телефонная 145, 52,54, 54/1;
- пер. Стрелочный 2−22, 1−21;
- ул. Антона Петрова 109−127, 112, 106, 106а, 108, 108а, 110, 110а, 108 б.
Работы планируют закончить 29 октября в 8:00.
Ранее в Барнауле на ул. Димитрова неделю нет горячей воды.