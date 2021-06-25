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Жизнь

В Барнауле устроили ночную «облаву» на детей

В Железнодорожном районе Барнаула поймали двух подростков, которые ночью гуляли на улице, сообщает мэрия города.

Подростки.
Подростки.
unsplash.com

«На территории района продолжаются ночные рейды по выявлению несовершеннолетних в общественных местах», — предупредили в администрации.

Накануне специалисты районной комиссии по делам несовершеннолетних совместно с работниками органов и учреждений системы профилактики прошлись по улицам.

Также проверили места скопления детей — территории образовательных, дошкольных, медицинских учреждений, дворы домов, детские площадки, компьютерные залы и бары.

Подростки.
Подростки.
unsplash.com

В ходе рейда поймали двух несовершеннолетних — составили административные материалы, детей передали родителям.

Напомним, в Алтайском крае действует закон «Об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах», который запрещает гулять после 22:00.

В мэрии пояснили, что рейды проводят «в целях предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также совершения противоправных деяний в отношении них».

Ранее сообщали про подростка из Новоалтайска, который за 5 тыс. рублей может в колонии достигнуть совершеннолетия.

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