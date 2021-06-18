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Жизнь

В Новоалтайске подросток за 5 тыс. рублей может в колонии достигнуть совершеннолетия

В Алтайском крае 16-летний подросток предстанет перед судом за кражу денег у другого подростка, сообщает региональный СК.

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Анна Зайкова

Подростка из Новоалтайска обвинили в «краже с банковского счета с причинением значительного ущерба».

«В феврале 2021 года обвиняемый попросил у потерпевшего сотовый телефон во временное пользование. Воспользовавшись одним из приложений, подросток осуществил перевод денежных средств, причинив ущерб на сумму около пяти тысяч рублей», — рассказали в ведомстве.

Подросток вину признал полностью и возместил ущерб. Дело направили в суд, где молодого человека могут лишить свободы на срок до 6 лет.

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