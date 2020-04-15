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Жизнь

В Барнауле увеличили количество общественного транспорта

Администрация Барнаула на 10% увеличила количество общественного транспорта на маршрутах. Такое решение приняли после ежедневного мониторинка пассажиропотока.

Барнаул. Весна. Пандемия коронавируса.
Барнаул. Весна. Пандемия коронавируса.
Анна Зайкова.

Рост числа пассажиров власти связывают с началом работы ряда организаций и предприятий. Соответствующий указ губернатор края Виктор Томенко подписал 10 апреля.

В мэрии уверяют, что регулярно обрабатывают транспорт, а также проводят медосмотр работников автотранспортных предприятий.

В условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки, пассажиропоток общественного транспорта в Барнауле сократился на 70%. В связи с эти количество подвижного состава уменьшили на 50%.

Ранее сообщалось, что с 15 апреля изменятся трамвайные маршруты в связи с ремонтом путей на улице Попова.

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