В Барнауле увеличили количество общественного транспорта

Рост числа пассажиров власти связывают с началом работы ряда организаций и предприятий. Соответствующий указ губернатор края Виктор Томенко подписал 10 апреля.
В мэрии уверяют, что регулярно обрабатывают транспорт, а также проводят медосмотр работников автотранспортных предприятий.
В условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки, пассажиропоток общественного транспорта в Барнауле сократился на 70%. В связи с эти количество подвижного состава уменьшили на 50%.
Ранее сообщалось, что с 15 апреля изменятся трамвайные маршруты в связи с ремонтом путей на улице Попова.