В Барнауле в пяти домах отключили холодную воду

Холодное водоснабжение ограничено по следующим адресам: ул. Антона Петрова, 199, 201, 203, 207, 209. Подвоз воды по заявкам.
Ориентировочное время устранения - 21:00.
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Росводоканал Барнаул устраняет повреждение по адресу ул. Антона Петрова, 158.
Холодное водоснабжение ограничено по следующим адресам: ул. Антона Петрова, 199, 201, 203, 207, 209. Подвоз воды по заявкам.
Ориентировочное время устранения - 21:00.
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