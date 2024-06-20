Барнаульский водоканал устраняет повреждения в пригороде

Холодное водоснабжение ограничили по ряду адресов:
- ул. Бирюзовая, 1-3;
- ул. Алмазная, 1-31, 2-30;
- ул. Жемчужная 1-15, 2-10;
- ул. Рубиновая, 1-27, 2-38;
- ул. Изумрудная, 2а, 2-24, 1-15;
- ул. Сапфировая;
- ул. Нагорная, 1-85, 2-42;
- ул. Центральная, 1- 27, 2-28;
- ул. Рабочая, 1-11, 2, 4;
- ул. Школьная, 1-23, 2-12;
- ул. Молодежная, 1-57а, 2-32;
- ул. Брусничная поляна, 1-31, 2-30;
- ул. Облепиховая, 2-20, 1-9;
- ул. Тупик Нижний, 1-5, 2-6;
- ул. Боковой тупик, 1- 5а, 2-6;
- ул. Сельская, 1-21, 2-20.
Ориентировочное время устранения неполадок — 17:00.
Ранее барнаульский водоканал предупреждал о мошенниках, которые ходят по квартирам.
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