20 июня
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Потребитель

Барнаульский водоканал устраняет повреждения в пригороде

Росводоканал Барнаул устраняет аварию в поселке Новомихайловка. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Холодное водоснабжение ограничили по ряду адресов:

  • ул. Бирюзовая, 1-3;
  • ул. Алмазная, 1-31, 2-30;
  • ул. Жемчужная 1-15, 2-10;
  • ул. Рубиновая, 1-27, 2-38;
  • ул. Изумрудная, 2а, 2-24, 1-15;
  • ул. Сапфировая;
  • ул. Нагорная, 1-85, 2-42;
  • ул. Центральная, 1- 27, 2-28;
  • ул. Рабочая, 1-11, 2, 4;
  • ул. Школьная, 1-23, 2-12;
  • ул. Молодежная, 1-57а, 2-32;
  • ул. Брусничная поляна, 1-31, 2-30;
  • ул. Облепиховая, 2-20, 1-9;
  • ул. Тупик Нижний, 1-5, 2-6;
  • ул. Боковой тупик, 1- 5а, 2-6;
  • ул. Сельская, 1-21, 2-20.

Ориентировочное время устранения неполадок — 17:00.

Ранее барнаульский водоканал предупреждал о мошенниках, которые ходят по квартирам.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Открывай новые места
Топ-5 мест отдыха с животными
На велосипеде по Барнаулу
Романтика и экстрим для двоих
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость