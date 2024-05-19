В Барнауле в связи с перекрытием пр. Ленина изменилось движение транспорта

Пр. Ленина в Барнауле 19 мая перекрыли в связи с проведением забега. Что за забег рассказали в пресс-службе мэрии.

На всем протяжении четной стороны пр. Ленина, от ул. Строителей до ул. Гоголя, а также на нечетной стороне — от Строителей до Короленко — перекрыто движение транспорта по всей ширине проезжей части.

Ограничения будут действовать до 19:00.

Как будет двигаться общественный транспорт рассказали на сайте мэрии города:

По маршрутам №1, 10, 20, 24, 25, 35, 53, 55, 144, при движении в сторону Речного вокзала: пр-кт Строителей – пр-кт Красноармейский – ул.Гоголя – пр-кт Ленина, далее по маршрутам, в обратном направлении: пр-кт Ленина – ул.Гоголя – пр-кт Красноармейский – пр-кт Строителей – пр-кт Ленина, далее по маршрутам.

По маршруту №6 при движении на конечный остановочный пункт «Элеватор»: пр-кт Ленина - ул.Советская - пр-кт Комсомольский - ул.Анатолия, в обратном направлении ул.Анатолия - пр-кт Комсомольский - ул.Советская - пр-кт Ленина, далее по маршруту.

По маршрутам №27, 110, при движении на конечный остановочный пункт ЛДП «Спартак-2»: пр-кт Строителей – пр-кт Красноармейский – ул.Гоголя –пр-кт Ленина, далее по маршрутам, в обратном направлении: пр-кт Ленина – ул.Гоголя – пр-кт Красноармейский – пр-кт Строителей, далее по маршрутам.

По маршруту №29, при движении в сторону ул.Аванесова: пр-кт Строителей – пр-кт Красноармейский – ул.Гоголя – пр-кт Ленина, далее по маршруту, в обратном направлении: пр-кт Ленина – ул.Гоголя – пр-кт Красноармейский – пр-кт Строителей, далее по маршруту.

По маршруту №33р, при движении на конечный остановочный пункта «Сибирская Долина»: пр-кт Калинина – пр-кт Строителей – пр-кт Красноармейский, далее по маршруту, в обратном направлении: пр-кт Красноармейский – пр-кт Строителей – пр-кт Калинина, далее по маршруту.

По маршруту №41 при движении на конечный остановочный пункт «ул.Партизанская»: пр-кт Ленина – пр-кт Строителей – пр-кт Красноармейский – ул.Партизанская, далее по маршруту, в обратном направлении: ул.Партизанская – пр-кт Красноармейский – пр-кт Строителей – пр-кт Ленина, далее по маршруту.

По маршруту №70р, при движении с конечного остановочного пункта «пл.Победы»: пл.Победы - пр-кт Красноармейский – ул.Гоголя, далее по маршруту, в обратном направлении: ул.Гоголя – пр-кт Красноармейский – пл.Победы.

По маршруту №78, при движении на конечный остановочный пункт «Оптово-розничный рынок»: пр-кт Ленина – ул.Гоголя – пр-кт Комсомольский, далее по маршруту, в обратном направлении: пр-кт Комсомольский - ул.Гоголя – пр-кт Ленина, далее по маршруту.

По маршруту №109, при движении на конечный остановочный пункт «п.Центральный»: пр-кт Калинина – пр-кт Строителей – пр-кт Красноармейский, далее по маршруту, обратном направлении: пр-кт Красноармейский – пр-кт Строителей – пр-кт Калинина, далее по маршруту.

По маршруту №109оп, при движении на конечный остановочный пункт «ул.Опытная Станция»: пр-кт Калинина – пр-кт Строителей – пр-кт Красноармейский, далее по маршруту, обратном направлении: пр-кт Красноармейский – пр-кт Строителей – пр-кт Калинина, далее по маршруту.

По троллейбусному маршруту №1 при движении с конечного остановочного пункта «Стадион»: пр-кт Ленина – пр-кт Строителей – пл.Победы, в обратном направлении: пл.Победы – пр-кт Строителей – пр-кт Ленина, далее по маршруту.

По троллейбусному маршруту №7 при движении с конечного остановочного пункта «ул.Взлетная»: пр-кт Ленина - пр-кт Строителей – пл.Победы, в обратном направлении: пл.Победы – пр-кт Строителей – пр-кт Ленина, далее по маршруту.

Ранее сообщалось, что перекроют на месяц улицу в Барнауле.

Самое важное - в нашем Telegram-канале