В Барнауле в «землянке» среди новостроек живут пара пенсионеров, собака и 11 кошек

В Барнауле два пенсионера проживают в примитивной хижине, наполовину утопленной в кучу земли на краю дороги, сообщают « Вести Алтай ».

Хибара находится через дорогу от квартала новостроек на улице Власихинская.

Пожилые люди — Галина и Юрий — живут практически в чистом поле на площади в примерно 5 кв. метров.

«Вместе с ними — собака и 11 кошек. Вот уж точно — в тесноте, да не в обиде», — рассказали в телесюжете.

Землянку построил покойный муж Галины, когда в 1990-х они эмигрировали из Казахстана.

«Ее нынешний сосед Юрий — без определенного места жительства. У самой Галины есть российское гражданство. До недавнего времени работала дворником. Теперь получает только пенсию — 10 000 рублей. Говорит, что этого вполне хватает на еду и уголь для небольшой печурки. Электричества нет, как и водоснабжения — зимой топят снег, летом — кипятят воду из ближайшего водоема», — отметили в сюжете.

Пенсионеры, которым почти по 70 лет, жалуются лишь на дорожников, сваливающих снег с проезжей части практически на крышу домика.

Ранее сообщили про омского ветерана, который вместе с матерью скитался по подвалам, жил в лифтерной и решил объявить голодовку.