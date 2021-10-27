В Барнауле выбрали места, где в 2022 году могут сделать что-нибудь хорошее

В Барнауле выбрали 23 территории, на которых в 2022 году могут реализовать инициативные проекты, сообщает мэрия города.

Напомним, в 2021 году в городе приняли инициативное бюджетирование. В программе могут участвовать все барнаульцы.

Прием заявок проходил с 20 по 24 сентября. Поступило 26 предложений, из которых наибольшее количество представили жители Индустриального района (8 заявок), 6 заявок поступило из Центрального района, 5 — из Октябрьского, 4 — из Железнодорожного и еще 3 заявки пришли из Ленинского района. Согласовали 23 инициативы из 26 поступивших", — рассказали в мэрии.

На следующем этапе каждый инициативный проект рассмотрят на собрании жителей или же проведут опрос. Чтобы инициатива поступила на рассмотрение комиссии, необходимо не менее 100 подписей граждан, проживающих на территории, где предложили реализовывать проект.

Проекты примет администрация города с 8 по 12 ноября, а затем комиссия рассмотрит каждое предложение. На реализацию всех инициатив в 2022 году предусмотрено 20 млн рублей — это позволит реализовать от 15 до 20 проектов.

Железнодорожный район:

ул.Г.Исакова , 133 — комплексное благоустройство территории с устройством пешеходных дорожек из тротуарной плитки , ограждения , зон отдыха , спортивной и детских площадок с полимерным покрытием

133 — комплексное благоустройство территории с устройством пешеходных дорожек из тротуарной плитки ограждения зон отдыха спортивной и детских площадок с полимерным покрытием ул.А.Петрова , 130 ( МБОУ «СОШ № 68») — благоустройство территории с устройством спортивно-тренажёрной площадки , площадки для волейбола с полимерным покрытием и ограждением

130 МБОУ «СОШ № 68») — благоустройство территории с устройством спортивно-тренажёрной площадки площадки для волейбола с полимерным покрытием и ограждением проезд Рыбозаводской от дома № 1 до дома № 22 и проезд Трактовый от дома № 1 до дома № 3 , ул. Пивоварская в районе домов № 115,158,166,168 — асфальтирование дороги

ул. Пивоварская в районе домов № 115,158,166,168 — асфальтирование дороги дворы по ул. Телефонной , 46−48 — строительство спортивно-игрового комплекса

Индустриальный район:

пр-д Братский от ул. Транзитной до ул. Волгоградской — устройство дорожного полотна

ул. Ядерная — устройство уличного освещения

ул.Российская от ул. Дружбы — устройство дорожного полотна

территория между домами 39 , 49 по ул. Балтийской до МБОУ «СОШ № 128» — асфальтирование межквартального проезда

49 по ул. Балтийской до МБОУ «СОШ № 128» — асфальтирование межквартального проезда подходы к МБОУ «СОШ № 125» — обустройство тротуара с линией наружного освещения

с.Власиха , ул. Спортивная — обустройство футбольного поля

ул. Спортивная — обустройство футбольного поля п.Лесной — асфальтирование дорожного полотна , установка скамеек , урн , фонарей уличного освещения

Ленинский район:

участок аллеи по ул. Георгия Исакова в районе часов — укладка плитки и установка бордюров

участок аллеи по ул.Г.Исакова от ул. Шукшина до ул. Солнечная поляна — асфальтирование

участок от Гоньбинского тракта до ул. Юбилейная , 1а — обустройство линии освещения

Октябрьский район:

ул.Профинтерна , 32а — создание многофункциональной детской площадки

32а — создание многофункциональной детской площадки ул.Маяковского , 25 — создание многофункциональной детской площадки

25 — создание многофункциональной детской площадки ул.Чеглецова , 7а , ул.Г.Алтайская — создание многофункциональной детской площадки

Центральный район:

МОУ ДО «Детский сад № 177» — благоустройство территории

МБОУ «СОШ № 13» — создание спортивной площадки

участок ул. Пролетарской от ул. Челюскинцев до пер. Малый Прудской — обустройство уличного освещения

Затон , ул. Водников , 16 — благоустройство детской площадки

ул. Водников 16 — благоустройство детской площадки ул. Вологодская — щебенение дороги

ул.Липецкая — щебенение дороги

Ранее altapress.ru рассказал, что такое инициативные проекты и как их будут реализовывать в Барнауле по-новому.