12 июня
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Жизнь

В Барнауле выбрали обладательницу самой длинной косы

В Барнауле обладательница 108-сантиметровой косы победила в конкурсе на самую длинную косу и получила сертификат на 10 тыс. рублей, сообщает Барнаульский зоопарк «Лесная сказка».

В Барнауле выбрали обладательницу самой длинной косы.
В Барнауле выбрали обладательницу самой длинной косы.
кадр из видео.

«Растила косу десять лет. За десять лет состригала три раза, небольшой срез делала. Потом поняла, что это очень женственно, очень красиво, перестала стричь и дала волосам расти. Десять лет — юбилей в этом году у моей косы», — рассказала победительница.

В комментариях отметили, что всех конкурсанток рассматривали вместе, причем многим девочкам меньше лет, чем росла коса у победительницы.

«Мы проанализировали и на будущее будем учитывать», — пообещали организаторы конкурса.

Ранее в Барнауле выбрали маленьких и талантливых мисс и мистеров.

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