В Барнауле выбрали обладательницу самой длинной косы.

«Растила косу десять лет. За десять лет состригала три раза, небольшой срез делала. Потом поняла, что это очень женственно, очень красиво, перестала стричь и дала волосам расти. Десять лет — юбилей в этом году у моей косы», — рассказала победительница.
В комментариях отметили, что всех конкурсанток рассматривали вместе, причем многим девочкам меньше лет, чем росла коса у победительницы.
«Мы проанализировали и на будущее будем учитывать», — пообещали организаторы конкурса.
Ранее в Барнауле выбрали маленьких и талантливых мисс и мистеров.