В Барнауле выпилили десятки молодых берез у живописного озера

«Пока в стране „самоизоляция“, кто-то в это время уничтожает нашу матушку природу», — пишет мужчина.
«Рядом с поселком Южный находится озеро Варежка. Это искусственно созданный водоем, который расположен в живописном месте с очень интересным ландшафтом. Варежка — любимое место отдыха многих людей и заслуживает, чтобы о нём не забывали и заботились», — добавил автор видео.
С его слов, он звонил в лесничества, но «они сказали, мы за это не отвечаем».
Депутат Барнаульской гордумы Оксана Молодых обратила внимание на пост и указала на необходимость призвать к проверке ситуации надзорные органы и обратиться в администрацию, которая несмотря на ограничения, должна работать и принимать обращения.
Ранее на сайте администрации Алейского района опубликовали обращение жителей губернатору Алтайского края Виктору Томенко. По их словам, «а последнее время уникальные красоты хищнически уничтожаются» незаконными рубками.