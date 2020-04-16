В Барнауле выпилили десятки молодых берез у живописного озера

«Пока в стране „самоизоляция“, кто-то в это время уничтожает нашу матушку природу», — пишет мужчина.

«Рядом с поселком Южный находится озеро Варежка. Это искусственно созданный водоем, который расположен в живописном месте с очень интересным ландшафтом. Варежка — любимое место отдыха многих людей и заслуживает, чтобы о нём не забывали и заботились», — добавил автор видео.