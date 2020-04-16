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Жизнь

В Барнауле выпилили десятки молодых берез у живописного озера

Барнаулец рассказал о рубке берез у озера Варежка в районе поселка Южный. Неизвестные спилили не один десяток молодых деревьев, говорит он.

Береза. Листва. Река
Береза. Листва. Река
СС0

«Пока в стране „самоизоляция“, кто-то в это время уничтожает нашу матушку природу», — пишет мужчина.

«Рядом с поселком Южный находится озеро Варежка. Это искусственно созданный водоем, который расположен в живописном месте с очень интересным ландшафтом. Варежка — любимое место отдыха многих людей и заслуживает, чтобы о нём не забывали и заботились», — добавил автор видео.

С его слов, он звонил в лесничества, но «они сказали, мы за это не отвечаем».

Депутат Барнаульской гордумы Оксана Молодых обратила внимание на пост и указала на необходимость призвать к проверке ситуации надзорные органы и обратиться в администрацию, которая несмотря на ограничения, должна работать и принимать обращения.

Ранее на сайте администрации Алейского района опубликовали обращение жителей губернатору Алтайского края Виктору Томенко. По их словам, «а последнее время уникальные красоты хищнически уничтожаются» незаконными рубками.

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