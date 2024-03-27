27 марта
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Жизнь

В Барнауле выпустили еще один вагон трамвая после капитального ремонта

Еще один трамвайный вагон после капитально-восстановительного ремонта запустили в рейс для перевозки пассажиров, сообщает Telegram-канал «Барнаул».

Трамвай.
Трамвай.
Горэлектротранс

Отмечается, что это уже 18 вагон, перевозить пассажиров он будет по седьмому маршруту.

Заместитель начальника трамвайного депо по эксплуатации рассказала, что капитально-восстановительный ремонт для них очень важное событие. Им они продляют жизнь трамваев еще, как минимум, на 10 лет. В том числе, создавая более комфортные условия для пассажиров.

В 2024 году планируют модернизировать еще два трамвайных вагона. На это из бюджета городской администрации выделено 13 млн рублей.

Ранее сообщалось, что барнаульцы благодарят вежливого кондуктора трамвая №7.

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