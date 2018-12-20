В Барнауле выпустили на волю краснокнижных соколов редкого окраса

Сотрудники лаборатории редких птиц «Алтай-Фалькон» выпустили за Барнаулом уникальных краснокнижных соколов редкого темного окраса. Птицы появились на свет в питомнике этой весной.

Выпустить соколов планировали еще прошлой осенью, до большого снега, но нужно было получить согласование с Росприроднадзором. К тому времени, как документы были получены, грянули морозы: в такую погоду соколов выпускать нельзя.

Из 10 птиц, на которых получили разрешение, выпустили только 4 — самых подготовленных к самостоятельной жизни на воле. Остальные улетят в начале апреля.

Посмотреть на выпуск птиц приехали ребята из детского экологического лицея и жильцы барнаульского дома-интерната для ветеранов войны и труда — подопечные благотворительного фонда «Старость в радость».

Одна из птиц не смогла улететь далеко и, насколько раз нырнув в снег, уселась на дороге. Специалисты рассказали, что птицу хорошо покормили перед вылетом, так что она не сочла нужным улетать.

Выпуск соколов-балобанов на волю в Барнауле. Анна Воробьева.

По словам заведующего лабораторией питомника «Алтай-Фалькон» Виктора Плотникова, придумано несколько способов восстановления популяции редких соколов. Например, месячным малышам делают искусственные гнезда и кормят, пока те не оперятся и не научатся искать добычу сами.

Второй год алтайские орнитологи вместе с сотрудниками московского питомника и сибирского экологического центра ездят по алтайским горам и Саянам в поисках гнезд, чтобы подсадить туда выведенных в неволе птенцов.

Сотрудники алтайского питомника «вынашивают» соколов «на руке», тренируют их в полях. Во время таких тренировок соколы часто улетают навсегда.

Выпуск соколов-балобанов на волю в Барнауле. Анна Воробьева.

«Есть большой плюс в том, что соколов выпустили именно сейчас, зимой, — говорит Виктор Плотников. — Основная их добыча — голуби, которые бывают переносчиками заболеваний. С приходом холодов эта пища становится менее доступной, так что есть больше шансов, что соколы выживут и будут здоровы».

В оврагах, где выпустили соколов, обитают серые куропатки. В какую бы сторону не полетели выращенные в питомнике птицы, они найдут себе пропитание.

Акцию выпуска организовал Фонд целевого капитала АлтГУ по проекту «Восстановление численности популяции сокола-балобана», победившему в конкурсе «Целевые капиталы стратегия роста» Благотворительного фонда Владимира Потанина.