В Барнауле возле Нагорного парка установят беседку с «натуральными ангелами»

Возле лестницы, ведущей в Нагорный парк, установят новую беседку с фигурами, созданными из натуральных материалов, сообщает мэрия Барнаула.

Беседка, украшенная фигурами ангелов, появится у подножия первой лестницы, ведущей в Нагорный парк со стороны ул. Мало-Тобольской.

«Олицетворяет собой все светлое и прекрасное в человеке. Здесь гости и жители города смогут отдохнуть перед подъемом в Нагорный парк или, наоборот, после спуска на пути к городу», — рассказала директор магазина «Цветы для вас» Лариса Пикуль, где разработали новый объект.

Установить беседку планируют в первые дни августа. Сейчас здесь радует жителей города композиция «Хоровод».

Напомним, арт-объект «Хоровод» появился возле Нагорного парка в 2018 году — этот проект тоже реализовал коллектив цветочного магазина.

«Композиция создана из натуральных материалов и за три года утратила свой первоначальный вид. Поэтому в ближайшее время арт-объект будет отреставрирован. После реставрации вернут», — отметили в мэрии.

Ранее барнаульцы пожаловались на «единственный пафосный туалет», работающий в Нагорном парке до 8 вечера.