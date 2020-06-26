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Жизнь

В Барнауле возле пивнушки принимают голоса за поправки: «Проголосовали и сразу отметили»

В интернет-сообществе «Барнаул 22» жители города рассказали о том, что в самых неожиданных местах можно встретить «участки», где проводят «историческое голосование».

В Барнауле как могут собирают голоса по поправкам к Конституции РФ.
В Барнауле как могут собирают голоса по поправкам к Конституции РФ.
vk.com/barneos22

Напомним, 25 июня стартовал этап предварительного голосования по поправкам в Конституцию. В барнаульских дворах уже вовсю принимают голоса «за» и «против».

«У нас пункт возле пивнухи. Видимо, потенциальных избирателей ловят», — написал местный житель.

Возле жилого дома, как можно заметить, поставили столики, а в охрану снарядили сотрудника полиции.

В сообществе отмечают, что «такой же маразм можно встретить по всему городу», также просят присылать фото и видео.

Стоит отметить, что пункты по приему волеизъявлений граждан выглядят разнообразно, как и сами граждане. К примеру, в одном месте — это офисные столы, а в другом — или продуктовая палатка, или стул с зонтиком, или складной столик, или еще что-нибудь.

Ранее сообщали, что на Алтае голосование бюджетников по Конституции проверят при помощи новой системы.

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