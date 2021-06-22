22 июня
ВСЕ Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

В Барнауле возобновят антиковидные и «масочные» рейды

В Барнауле возобновят рейды по соблюдению ковидных ограничений, предусмотренных указом губернатора и предписаниями Роспотребнадзора. Такое решение чиновники мэрии приняли на заседании городского штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

Маска.
Маска.
altapress.ru

В совещании приняли участие заместители главы администрации, руководители комитетов, руководители краевого Роспотребнадзора, Минздрава, полиции и районных администраций, а также депутаты гордумы.

Как отметила начальник отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны алтайского Роспотребнадзора Ольга Егорова, заболеваемость коронавирусом в регионе увеличилась в два раза. «Причем 40% заболевших — это люди от 18 до 49 лет», — сообщила Егорова.

В Минздраве отметили, что число вызовов скрой помощи увеличилось до 1200 в сутки (при среднесуточном числе вызовов 700−800). При этом растет и число желающих вакцинироваться.

После обсуждения изменений, которые Виктор Томенко внес 22 июня в «коронавирусный» указ, мэр Барнаула Вячеслав Франк дал поручение возобновить рейды по соблюдению ограничений, предусмотренных указом, предписаний Роспотребнадзора и соблюдению масочного режима. Также на особый контроль поставлена работа по обработке общественного транспорта дезинфицирующими средствами.

Глава города поручил чиновникам усилить разъяснительную работу о необходимости прививок, а также организовать вакцинацию муниципальных служащих. «Начинать нужно с себя», — отметил мэр.

Напомним, 22 июня губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес изменения в указ «Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19». Они касаются мероприятий, зрительных залов и кинотеатров.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость